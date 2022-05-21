انت الان تتابع خبر اتفرج بالصورة - هذا ما طلبه كريم فهمي من حمو بيكا؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لاقت الصورة إنتشاراً بين المتابعين الذين تناقلوها عبر صفحاتهم الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي وعبروا عن إعجابهم ومحبتهم بكل من كريم وحمو وطالبوا حمو بالوفاء بوعده.

نشر الممثل المصري كريم فهمي صورة جديدة جمعته بمطرب المهرجانات ​حمو بيكا​ وذلك عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.وظهر كرين وحمو وهما يقفان إلى جانب بعض وقد أفصح كريمعن وعدٍ كان قد أعطاه الأخير له ولم ينفذه.

وعلّق كريم على الصورة قائلاً: "من برنامج خمس نجوم بعد ما غيرنا الچاكتات وبيكا كان واعدني بچاكت زيه، فين يا بيكا؟".