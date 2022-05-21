انت الان تتابع خبر اتفرج الفنان ..أحمد عبدالعزيز: الفن غدار وعشت سنوات بلا عمل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال الفنان الكبير أحمد عبد العزيز، إنه ظل لسنوات بلا عمل، مضيفا: أكثر ما يؤلم أي فنان ألا ينتج.

وأوضح عبدالعزيز، خلال لقاء خاص له مع إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على قناة الحياة، اليوم الجمعة: رفضت عدة أعمال لا تليق بي أو بتاريخي.

وتابع عبدالعزيز: الفن غدار؛ والسبب في غدر الفن، هو أن الزمن يستهلك الفنان، وعلى الأخير أن يعي ذلك، وأن يعي تقدمه بالعمر وبناءا عليه تتغير معاييره في اختيار الأدوار التي يؤديها. وأكمل النجم الكبير: أعتز جدا بمسلسلي كلبش والأب الروحي لأني حققت من خلالهما نجاحا كبيرا.

وعن المسرح، قال عبدالعزيز: عدد كبير من دور المسرح لم يعد موجودا حاليا، وهناك مشكلات كبيرة تواجه الصناعة نفسها ولا بد من تضافر جميع الجهود من أجل عودة المسرح المصري لمكانته سابقا