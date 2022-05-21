انت الان تتابع خبر فنان الكوميدي محمد هنيدي يوجه إهانة قاسية لمحمد رمضان ويكسر غروره.. ورد فعل الأخير لم يتوقعه أحد اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - على مدار سنوات تعرض الفنان "محمد رمضان" ، لحملات هجوم من قبل الجمهور والفنانين بسبب لقب "نمبر وان"، الذي منحه لنفسه ووضعه في دائرة الجدل الدائم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والساحات الفنية.

وتحدث هنيدي، خلال لقاء مع عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، عن رأيه الشخصي في أن يصنف الفنان نفسه "رقم واحد"، قائلا: "لا ماينفعش بس فيه لحظة نشوة عند الفنان أو لعيب الكورة ولما يقولها مافيش مشكلة".

من جانبه قرر محمد رمضان التنازل بشكل مفاجئ عن لقبه بعد حذفه للتعريف الخاص به عبر صفحته على إنستغرام، وهو MR1، والذي يشير إلى لقبه الشهير نمبر وان.

وتفاجأ جمهور ومتابعو النجم بإزالة اللقب من صفحته وتغيير التعريف به في "البايو"، لـ "عاشق لبلدي وأسرتي وجمهوري"، وهاشتاغ #ثقة_في_الله_نجاح، وحذف "MR1"، من حسابه تماماً في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات.

وأشار البعض إلى أن السبب الحقيقي وراء حذف رمضان للقبه المثير للجدل هو تخوف النجم من إثارة مزيد من الجدل وانقلاب المتابعين والفنانين ضده تماماً.