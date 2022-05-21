سعد لمجرد يحتفل بتخطي أغنية لمعلم حاجز المليار مشاهدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 10:25 صباحاً - أعرب المطرب المغربي سعد لمجرد عن فرحته -عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- بتخطي كليبه الشهيرة "لمعلم" لحاجز المليار مشاهدة، بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في عام 2015.

وشارك سعد لمجرد صورة على فيسبوك، يحتفل بها بهذا الإنجاز، متوجها بالشكر لجمهوره الوفي من المغرب والدول العربية كافة، وللملك محمد السادس ملك المغرب بصفة خاصة.

وعلق سعد لمجرد، قائلا: «لحيبان ، في هذه اللحظة التاريخية اود ان اهنئكم على انجازكم انتم ، الذي هو اضعاف مجهودي و مجهود كل فرد اشتغل على هذا المشروع الضخم برمزيته وبايجابيته التي عمت بفضل رب العالمين العالم باسره ، عاشت الاغنية العربية و عاشت الاغنية المغربية».

وتابع قائلا: «اهدي هذا النجاح لسيدي و تاج راسي ملك بلادنا و فخرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله و سدد خطاه ، ثم اهديه لوالديّ الحبيبين للا نزهة الركراكي ضي عيني ، و سيدي البشير عبدو بابا حبيبي .. و في مسك الختام اريد ان اهديه لكم يا اغلى و اوفى فانز في العالم .. كيف ما وعدتكم ، انتظرو هديتكم حبايب قلبي … الحب الحب الشوق الشوق».

كليب "لمعلم" من كلمات وألحان وتوزيع: جلال الحمداوي، وتوزيع ديجيتال: شركة قنوات، وإخراج أمير الرواني.