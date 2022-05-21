سمير صبري يقرأ القران على فراش المرض (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم الراحل سمير صبري أثناء تواجده في المستشفى قبل خضوعه لعملية جراحية دقيقة في القلب.

وظهر سمير صبري وهو يجلس على سرير المرض ويقرأ القرآن، من داخل أحد المستشفيات.

وكان سمير صبري تعرض لأزمة صحية فبراير الماضي، ونُقل على إثرها لإحدى المستشفيات بسبب معاناته من مشاكل فى القلب جاءت بسبب الأدوية التي كان يتناولها طوال العام الماضي بعد إصابته بمرض السرطان.

وعاني صبري، من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب.

ورغم مرضه وتواجده في المستشفى، حرص سمير صبري على تسجيل حلقات برنامجه “ذكرياتي” وآخر الحلقات التي قام بتسجيلها مع الفنان حسن يوسف.

وسمير صبري مواليد 27 ديسمبر 1936، عمل في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، شارك في أكثر من 200 عمل، وكان آخر أفلامه “حدث في 2 طلعب حرب” الذي عرض هذا العام.

ورحل الفنان سمير صبري عن عالمنا صباح اليوم، الجمعة 20 مايو، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض ويتواجد جثمان الفنان الراحل حاليا في مستشفى العجوزة.