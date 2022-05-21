أول تعليق لـ محمد ممدوح بعد تعرضه لحادث ويوضح مدى خطورته

ابو ظبي - احمد الجزار - طمأن الفنان محمد ممدوح متابعيه بعد أن أثارت مقدمة حفل افتتاح المهرجان الكاثوليكي، القلق حول حالته الصحية بعد أن كشفت عن تعرضه لحادث سير أليم على حد قولها، مما أدى إلى غيابه عن استلام إحدى جوائز المهرجان.

كتب محمد ممدوح عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “جماعة أنا بخير مفيش اي حاجة والحادث كان بسيط مش اليم ولا حاجة و ده الكلام اللي خرج مني بس حد خانه التعبير ووصل الخبر للصحافة بالطريقة دي.. شكرا لكل الناس اللي بعتتلي تطمن عليا وبعتذر مره تانية للمركز الكاثوليكي للسينما عن عدم حضوري حفل الافتتاح”.

وأعلنت المذيعة لميس سلامة، تعرض الفنان محمد ممدوح لحادث أليم، منعه من حضور حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية بدورته الـ 70، معتذرا عن تسلمه جائزة تميزه في مسلسل خلي بالك من زيزي.

وحرصت لميس على طمأنة الجمهور عليه، مشيرة إلى أنه بخير وفي حال شعر بتحسن سيأتي للمهرجان ويتسلم جائزته بنفسه.

كما اعتذرت الفنانة سميرة أحمد والفنان محمد صبحي عن تسلم تكريمها من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية بدورته الـ 70.