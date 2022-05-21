نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول تعليق من متحدث وزارة الصحة عن حقيقة انتقال “جدري القرود” إلى مصر بعد تفشيه في أوروبا على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، أسباب الإصابة بـ جدري القرود، والإجراءات الوقائية، في ظل انتشاره بعدد من الدول الأوروبية مؤخرا.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، في منشور له على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، أن الفيروس المتسبب لـ جدري القرود قريب جدا للفيروس المتسبب بالإصابة بالجدري، لكنه أقل فتكا وأقل قابلية للانتقال.

وأضاف متحدث وزارة الصحة والسكان، أن أعراض جدري القرود تشمل ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدي، وتم اكتشافه لأول مرة في قرود المختبرات عام 1958، ومن هنا جاءت تسميته بهذا الاسم.

وأردف بـ: الفيروس مستوطن بغرب ووسط إفريقيا، ونادرا ما يصل إلى قارات أخرى، وعندما يحدث ذلك فإن حالات تفشي المرض تكون قليلة للغاية، ويتم قياسها بأرقام فردية، والفيروس غير مشابه لطبيعة فيروس كورونا، فالأخير كان غير معروف تماما عند ظهوره لأول مرة، لكن جدري القرود معروف لنا، ولدينا خبراء متخصصين في التعامل معه.

وأكد متحدث الصحة، أن جدري القرود لا ينتشر بسهولة، ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، ولكن عن طريق مخالطة المصابين بالفيروس لفترات طويلة وبشكل وثيق، وهو ما يجعل أنه من غير المرجح تحوله لجائحة عالمية مثل كوفيد – 19، مشيرا إلى أن متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بالعدوى من شخص مصاب أقل من 1، مما يعني أن الفاشية من الممكن أن تتلاشى بشكل طبيعي.

جدري القرود غير منتشر في مصر

وبشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس جدري القرود في أماكن ظهور حالات مصابة ودول توطن المرض، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن يجب تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمل الفيروس بما في ذلك الحيوانات المريضة أو التي تم العثور عليها ميتة في المناطق التي يحدث فيها جدري القرود وتجنب ملامسة أي أدوات لامسها حيوانا مريضا.

وعزل المرضى المصابين بالفيروس عن الآخرين المعرضين لخطر الإصابة، وغسل يديك بالماء والصابون أو باستخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول، استخدم أدوات الوقاية الشخصية كالكمامات والقفازات عند رعاية المرضى، اتخاذ إجراءات الحجر البيطري للحيوانات المصابة.

وأكد حسام عبد الغفار، أن متابعة الوزارة بشكل دقيق الوضع الوبائي على مستوى العالم لفيروس جدري القرود والأمراض الوبائية الأخرى، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود في مصر.

ظهور حالة في إسرائيل

أكدت القناة 12 العبرية، نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدرى القرود فى إسرائيل، وفى سياق آخر، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد اجتماعا طارئا حول تفشى مرض جدرى القرود.

ومن المقرر أن تجتمع المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بمخاطر العدوى التى يمكن أن تتحول إلى أوبئة، وتقدم المجموعة المشورة لمنظمة الصحة العالمية حول مخاطر العدوى التى يمكن أن تشكل تهديدا للصحة العالمية.

وفى الآونة الأخيرة جرى تسجيل أكثر من 100 إصابة خارج إفريقيا التى يتوطن فيها المرض، وتنتشر العدوى الفيروسية عن طريق الاتصال الوثيق مع المرضى وعادة ما تصاحبها أعراض خفيفة.

من ناحية أخرى، عقدت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة اجتماعا طارئا لبحث تفشى جدرى القردة، حسبما ذكرت شبكة العربية، وقالت منظمة الصحة العالمية، أنشأت السلطات الصحية فى المملكة المتحدة فريقًا لإدارة الحوادث لتنسيق تتبع الاتصال المكثف الجارى حاليًا فى أماكن الرعاية الصحية والمجتمع لأولئك الذين كانوا على اتصال بالحالات المؤكدة، تم تقييم المخالطين بناءً على مستوى تعرضهم ومتابعتهم من خلال المراقبة النشطة أو السلبية لمدة 21 يومًا من تاريخ آخر تعرض للحالة، يتم تقديم التطعيم للمخالطين ذوى الخطورة العالية.

وأضافت الصحيفة، يتم أيضًا إجراء تحقيق مفصل لتتبع طرق الاتصال لتحديد المسار المحتمل للإصابة، وتحديد ما إذا كانت هناك أى سلاسل أخرى للانتقال داخل المملكة المتحدة لجميع الحالات، يجرى التحقيق بنشاط فى جهات الاتصال والأماكن الجنسية التى تمت زيارتها (على سبيل المثال حمامات الساونا والحانات والنوادي).

قالت هيئة خدمات الصحة الجنسية فى المملكة المتحدة (UKHSA) إنها “تحث بشكل خاص الرجال المثليين وثنائيى الجنس على أن يكونوا على دراية بأى طفح جلدى أو آفات غير عادية وأن يتصلوا بخدمة الصحة الجنسية دون تأخير إذا كانت لديهم مخاوف، وفى الوقت نفسه، أصبحت إيطاليا والسويد أحدث دولة تسجل حالات إصابة بفيروس جدرى القرود.

وجاءت نتائج الاختبار إيجابية للمريض الإيطالى فى مستشفى فى روما بعد عودته من جزر الكنارى وتم تشخيص حالة السويدى فى ستوكهولم، لم يتم اعطاء مزيد من التفاصيل، وبذلك يرتفع عدد الدول خارج إفريقيا التى لديها حالات مؤكدة أو مشتبه بها إلى 7دول، كما تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة بجدرى القرود فى الولايات المتحدة وإسبانيا والبرتغال، بينما تحقق كندا فى الحالات المحتملة.

وصف الخبراء تفشى مرض جدرى القرود بأنه “غير معتاد” لأنه كان يُعتقد أن انتقال جدرى القرود من شخص لآخر كان نادرًا للغاية، حتى الآن، لم يتم اكتشاف الفيروس إلا فى 4 دول خارج غرب أو وسط إفريقيا، وكان لجميع الحالات روابط سفر مباشرة إلى القارة.

وقالت وكالة الصحة العامة السويدية فى بيان “تأكدت إصابة شخص واحد فى منطقة ستوكهولم بجدرى القرود، وبحسب الوكالة، فإن الشخص المصاب “ليس مريضا بشكل خطير، ولكن تم توفير الرعاية له“.

وقالت كلارا سوندين، طبيبة الأمراض المعدية والمحقق فى الوكالة، فى بيان أن التحقيق جار حاليًا، مضيفة، أن هيئة الصحة تحقق الآن مع المراكز الإقليمية لمكافحة العدوى فيما إذا كان هناك المزيد من الحالات فى السويد.

قال المستشفى، أن المريض الإيطالى كان يقضى عطلته فى جزر الكنارى وهو الآن فى عزلة فى مستشفى سبالانزانى فى روما، مؤكدة، إنه تتم متابعة حالتين أخريين مشتبه بهما.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنها تتوقع المزيد من الحالات فى مزيد من الدول فى الأسابيع المقبلة، توجد 6 حالات من أصل 9 حالات فى المملكة المتحدة فى لندن، اثنتان فى جنوب شرق إنجلترا وواحدة فى الشمال الشرقي.

يبدو أن جميع المرضى فى المملكة المتحدة باستثناء واحد، الأول الذى سافر من نيجيريا، أصيبوا بالعدوى فى المملكة المتحدة، ومعظمهم غير مرتبطين.

أبلغت الولايات المتحدة عن أول حالة إصابة بفيروس جدرى القرود بين عشية وضحاها، لرجل من ماساتشوستس عاد مؤخرًا من كندا، يتم التحقيق فى ما لا يقل عن 13 حالة محتملة فى كندا، مع إجراء الاختبارات لتأكيد الفيروس، تم تشخيص 7 أشخاص فى إسبانيا ويتم مراقبة واختبار العشرات غيرهم للمرض، وقالت البرتغال إنه تم تأكيد 9 حالات.

وحتى الآن، اقتصرت حالات الإصابة بمرض جدرى القرود على المسافرين وأقاربهم العائدين من غرب ووسط إفريقيا، حيث يتفشى الفيروس، تشمل الأعراض الأولية الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.

وقالت الصحيفة، يمكن أن يتطور الطفح الجلدي، وغالبًا ما يبدأ على الوجه، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم بما فى ذلك الأعضاء التناسلية، يتغير الطفح الجلدى ويمر بمراحل مختلفة، ويمكن أن يبدو مثل جدرى الماء أو مرض الزهرى، قبل أن يتشكل فى النهاية جربًا يسقط فيما بعد، تصل فترة حضانة جدرى القرود إلى 21 يومًا، مما يعنى أن ظهور الأعراض قد يستغرق 3 أسابيع بعد الإصابة.