قبل رحيله بيوم واحد.. شمس البارودي تكشف عن اَخر لقاء جمعها وزوجها بـ سمير صبري (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي تفاصيل آخر لقاء جمعها بالفنان القدير سمير صبري والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة بعد تدهور حالته الصحية.

وشاركت شمس صورة تجمعها بسمير صبري وزوجها حسني يوسف والفنانة سميرة أحمد، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وعلقت قائلة: يوم الأربعاء 18 مايو جلسنا مجموعة مع بعضنا البعض في نادي الجزيرة، وجلس معنا سمير صبري يحكى ذكريات جميلة، وأفلام تعاون فيها مع حسن يوسف وإخراج حسن الإمام وضحكنا كثيرًا.

وواصلت شمس البارودي: وأمس اتصل سمير صبري بـ حسن وأجرى معه حديثا إذاعيا مطولا، ثم فوجئنا اليوم بالخبر وصعدت روح سمير صبري لخالقها.. رحم الله الرجل الخلوق ابن الأصول.

وفارق سمير صبري الحياة صباح اليوم الجمعة الموافق 20 مايو بعد تدهور حالته الصحية، وأعلنت الإعلامية بوسي شلبي خبر الوفاة عبر حسابها على انستجرام، وبعدها انهالت الدعوات بالرحمة من محبيه ومتابعيه.

وحرص عدد كبير من الفنانين على الذهاب للفندق الذي توفى به سمير صبري وإلقاء نظرة الوداع على الراحل، من بينهم الفنانة نهال عنبر، يسرا، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وطارق صبري وغيرهم من الفنانين.

كما نعى عدد كبير من النجوم والإعلاميين الفنان سمير صبري، من بينهم إلهام شاهين، منى زكي، وأمينة خليل، وإيمي سمير غانم، ونادية الجندي، وغيرهم من الفنانين.