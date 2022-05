“توقفوا عن اغتصابنا”.. امرأة مجهولة تخلع ملابسها على سجادة مهرجان كان لتوجه رسالة للعالم

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت امرأة مجهولة حالة من الهلع على سجادة مهرجان كان السينمائي اليوم الجمعة، بعد أن قامت بخلع ملابسها فجأة أمام عدسات المصورين خلال مرور فريق عمل فيلم ” 3 الاَف سنة من الشوق” للنجم إدريس ألبا، الذي يعرض ضمن أفلام المهرجان هذا العام.

وقصدت المرأة أن تقدم رسالة للعالم من خلال ما فعلته، حيث كتب على جسدها بعد أن خلعت ملابسها: “توقفوا عن اغتصابنا”، بجانب اللونين الأصفر والأزرق لعلم أوكرانيا.

كما تم وضع اللون الأحمر على ساقيها وفخديها، لترمز من خلاله عن الدماء والاغتصاب.

وظلت تصرخ المرأة أمام الكاميرات بعبارة: “لا تغتصبنا”، بينما حاصرها بسرعة رجال الأمن وابعدوها عن السجادة الحمراء.

غالبًا ما كانت الحرب الروسية في أوكرانيا في دائرة الضوء في مهرجان كان هذا العام، والذي يعرض عدة أفلام من صانعي الأفلام الأوكرانيين.

ومنع المهرجان حضور الروس الذين تربطهم صلات بالكرملين.

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابًا مفاجئًا يوم الثلاثاء في افتتاح المهرجان.

وفي سياق متصل، نشرت صفحة فيلم الدراما والخيال Three Thousand Years Of Longing على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التريلر الأول له، قبل عرضه رسمياً للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 75 إنما خارج المنافسة. وتدور قصة الفيلم حول عالمة تلتقي بجني في أحد الفنادق، فيعرض عليها تحقيق ثلاث أمنيات لها مقابل حريته، لكن تؤدي محادثتهما إلى عواقب صادمة. يشار إلى أن فيلم Three Thousand Years Of Longing من إخراج جورج ميلر وبطولة النجم العالمي إدريس ألبا.