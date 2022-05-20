التحفظ على أموال رئيس مجلس إدارة شبكة رصد الإعلامية

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت جهات التحقيق، قرارًا بالتحفظ على أموال عمرو عبد المنعم فراج فرج، رئيس مجلس إدارة شبكة رصد الإعلامية، أحد الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، ومنعه من التصرف فيها، اتساقا مع القرار الصادر بإدراجة على قوائم الإرهاب.

وأكدت مصادر خاصة، منع عمرو عبد المنعم فراج من التصرف في أمواله الشخصية، والممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة في البورصة المصرية، وكافة الحسابات المصرية، والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة الخاصة به، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إصدار أكثر من قرار بالتحفظ على أموال قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، حيث شملت القرارات 29 من قيادات الجماعة، من بينهم الإعلاميين الإخوانيين حمزة زوبع وعماد البحيري.

وبينت المصادر أن قرارات التحفظ صدرت باعتبارها من بين الآثار المترتبة على قرار الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وإعمالًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لعام 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وينص القرار على أن يترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، أن تضاف أسماء المدرجين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

وتتضمن الآثار المترتبة على الإدراج تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.