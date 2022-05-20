نهلة سلامة طلب منها زوجها أمراً ليلة الدخلة فطلبت الطلاق فوراً.. لن تصّدق ما كشفته دون خجل !!

الرياض - محمد الاطلسي - نشأت الفنانة نهلة فاروق سلامة والشهيرة في أسرة متشبعة بالفن منذ نعومة أظافرها، ولم لا ووالدها هو الموسيقي فاروق سلامة ووالدتها الراقصة نوال الصغير. عمها الموسيقي جمال سلامة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها اختارت لنفسها طريقاً مختلفاً في الفن وهو التمثيل.

وسلامة من هي من مواليد القاهرة في 31 أيار/مايو عام 1968، وقد إنفصل والدها عن والدتها عندما كان عمرها سنة واحدة فقط، وقال في أحد لقاءاته إن والدتها علّمتها القسوة، بالرغم من أنه ظل على تواصل معها وكان يتابع تعليمها حتى الجامعة.كانت البداية لنهلة سلامة منذ الثمانينيات من خلال المسرح، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية منها "عالم كورة" و"بولوتيكا" و"للسيدات فقط". كشفت الفنانة المصرية نهلة سلامة بكل جرأة ودون خجل أن إحدى زيجاتها إستمرت 48 ساعة فقط طلبت فيها الطلاق صباحية لليلة الدخلة. و الزيجة وفقاً للفنانة كانت لشخص من خارج الوسط الفني، موضحة أن سبب فشل الزواج بهذه السرعة هو طلب زوجها عدم الذهاب إلى المسرح. وكانت في تلك الفترة كانت ملتزمة بعقود وشروط جزائية معهم، كما طلب منها التوقف عن التمثيل.​​​​​

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