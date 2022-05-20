نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر محمد ممدوح يتعرض لحادث يمنعه عن استلام جائزته في افتتاح المهرجان الكاثوليكي على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت المذيعة لميس سلامة، تعرض الفنان محمد ممدوح لحادث أليم، منعه من حضور حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية بدورته الـ 70، معتذرا عن تسلمه جائزة تميزه في مسلسل خلي بالك من زيزي.

وحرصت لميس على طمأنة الجمهور عليه، مشيرة إلى أنه بخير وفي حال شعر بتحسن سيأتي للمهرجان ويتسلم جائزته بنفسه.

كما اعتذرت الفنانة سميرة أحمد والفنان محمد صبحي عن تسلم تكريمها من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية بدورته الـ 70.

ومنحت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي الفنانة سميرة أحمد جائزة الريادة السينمائية، ولكنها اعتذرت اليوم عن الحضور، وأبلغت إدارة المهرجان بأنها تعرضت لظروف طارئة صباح اليوم، بينما منحت محمد صبحي جائزة الأب يوسف مظلوم لكنه اعتذر لظروف خاصة طارئة، مشيرًا إلى أنه سيحضر لتسلمها بنفسه يوم الاثنين المقبل خلال فعاليات المهرجان.

في السياق ذاته، أهدت كل من الفنانة منى زكي وأمينة خليل تكريمهما، للفنان الراحل سمير صبري، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض.

ووجهت منى زكي الشكر لمهرجان المركز الكاثوليكي، وعبرت عن حزنها لرحيل الفنان سمير صبري، قائلة: اللي ساعد كل حد فينا وترك بصمة في حياتنا، ونفتكره بالخير والأكيد بهدي له التكريم.

كما وجهت الفنانة أمينة خليل الشكر للأب بطرس دنيال لدعمه الفن ودعمها شخصيًا، قائلة: دي تاني مرة أقف على المسرح ده، بهدي الجائزة للفنان سمير صبري اللي أثر فينا كلنا وديما هنفتكره بكل خير، وشكرًا.

وتنافس بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلمًا عُرضت تجاريًّا أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم “قابل للكسر” للمخرج أحمد رشوان، فيلم “للإيجار” للمخرج إسلام بلال، فيلم “المحكمة” للمخرج محمد أمين، فيلم “برا المنهج” للمخرج عمرو سلامة، فيلم “ريتسا” للمخرج أحمد يسري.

أما عن تكريمات مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ70 فقررت اللجنة العليا الجوائز كالآتي.

جائزة الريادة السينمائية: للفنانة القديرة سميرة أحمد.

جائزة المركز الخاصة للفنانة إلهام شاهين.

جائزة فريد المزاوي للمخرج مجدي أحمد علي.

جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان محمد صبحي.

جائزة الإبداع الدرامي للفنان أحمد عبد العزيز.

جائزة الإبداع الفني للمطرب هاني شاكر.

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2021 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي لكلٍ من:

الفنانة منى زكي ​عن دورها في مسلسل “لعبة نيوتن”.

الفنانة أمينة خليل ​عن دورها في مسلسل “خلي بالك من زيزي”.

جائزة أحسن ممثل في عمل درامي للفنان محمد ممدوح​ عن دوره في مسلسل “خلي بالك من زيزي”.

جائزة التميّز الدرامي لكل من:

الكاتبة مريم نعوم​ لدورها الملموس في الإشراف على كتابة العديد من الأعمال المتميّزة.

المخرج هاني كمال ​عن تأليف وإخراج مسلسل “ولاد ناس”.

كما قررت اللجنة العًليا منح جائزة المركز التشجيعية للفنانة أسماء أبو اليزيد.