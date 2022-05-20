نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إلهام شاهين تنهار بالبكاء لرحيل سمير صبري وتكريم سمير غانم في افتتاح “الكاثوليكي” على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - لم تتمالك النجمة إلهام شاهين دموعها أثناء غناء الفنانة غادة رجب على مسرح حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي، للنجوم الراحلين.

بكت إلهام شاهين أثناء غناء غادة رجب للنجوم الراحلين، خاصة أن في هذه الدورة، الـ70، من مهرجان المركز الكاثوليكي يتم تكريم اسم الراحل سمير غانم، وذلك في اليوم الذي رحل فيه أيضا سمير صبري.

وأعربت إلهام شاهين، عن حزنها الشديد لرحيل سمير صبري، خلال كلمتها في الحفل، قائلة: دا تكريم أعتز به جدا عن مشواري السينمائي المليء بالعديد من الصراعات والمشاكل، وهو مشوار مشرف وفخورة به جدا، ووصّلني إلى أن أنال تكريمًا من جهة دينية تحترم الفن والفنانين، ويرأسها الأب بطرس دانيال، الذي دائما يكون معنا في الحزن والتعب والفرح.

وواصلت إلهام شاهين: كان نفسي يكون شكلي فرحان وكنت محضرة فستان تاني، الحياة مش بتدي لنا فرصة نفرح واتفاجأت بوفاة صديق عزيز جدا على قلبي الفنان سمير صبري.

وسبق وكشفت إلهام شاهين تفاصيل آخر لقاء جمعها بسمير صبري قبل وفاته، قائلة: كان بيودعنا وبيقول لنا أقعدوا معايا، وكأنه عارف إنه هيسيبنا، وإحنا خسرنا فنان وإنسان عظيم، ولن يعوض وهو رمز للطيبة والخير والحنان وبيحب يساعد كل الناس، وإحنا بنعزي نفسنا وكل محبي سمير غانم.

وقدمت غادة رجب أغنية جديدة للفنانين الراحلين، من كلمات زوجها الشاعر عبد الله حسن، وتقول كلمات الأغنية: عايشين على الذكرى لكن مسيرنا في يوم نتقابل، شفتوا فراغ مش يتملي غير بيكم، أصحابي وعيشت معاهم إحساس بدفا وأمان.

وتوفى النجم الكبير سمير غانم يوم 20 مايو 2021 عن عمر 84 عاما، بعد صراع مع المرض، دخل على أثره إلى أحدى المستشفيات لمدة 6 أسابيع، وكان أخر أعماله حملة دعائية لأحدى شركات الاتصالات مع ابنته إيمي سمير غانم.

يشهد الحفل تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح المهرجان، على أن تتسلم هذا التكريم ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم، ومن المفارقة الغريبة أن ذكرى وفاة الفنان سمير غانم الأولى تحل بنفس يوم تكريمه بالمهرجان.

وتشكلت لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة المخرج على إدريس وعضوية كل من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست أشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب، قد اجتمعت في وقت سابق في نهاية شهر يناير الماضي على مدار يومين لمشاهدة الأفلام المشاركة في هذه الدورة، وتحديد جوائز المهرجان.

يتنافس بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم “قابل للكسر” للمخرج أحمد رشوان، فيلم “للإيجار” للمخرج إسلام بلال، فيلم “المحكمة” للمخرج محمد أمين، فيلم “برا المنهج” للمخرج عمرو سلامة، فيلم “ريتسا” للمخرج أحمد يسرى.