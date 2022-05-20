بينهم عادل إمام وشريهان وسماح أنور.. نجوم الفن يوجهون رسائل مؤثرة في وداع سمير صبري

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص الفنان عادل إمام، على نعي صديق عمره الراحل سمير صبري، وذلك بعد وفاته اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ 85 عامًا.

ونشر الفنان عادل إمام، صورًا من أعماله مع الراحل سمير صبري، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات، انستجرام، ناعيًا فيه صديقه، وعلق: وداعًا الفنان الكبير سمير صبري، مع السلامة يا صديقي، اللهم ارحمه واغفر له، وادخله فسيح جناتك.

كما نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الراحل عن عالمنا سمير صبري، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، حيث كتب: رحم الله الممثل والمطرب الاستعراضي، ومقدم البرامج الناجحة الفنان سمير صبري، خالص العزاء لأسرته ومحبيه وللساحة الفنية.

وحرص الفنان حسين فهمي على نعي صديقه الراحل سمير صبري، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، معلقًا: فقدت اليوم صديقي وزميلي الحبيب سمير صبري، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكتب الفنان محمد صبحي عبر صفحته على Facebook متذكرا كيف كان الفنان سمير صبري يقف ويساعد كل زملائه قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل الفنان والإعلامي والصديق سمير صبري .. رحل بعد معاناة المرض وهو الذي خفف الآلام عن كثيرين حوله .. كان يسارع لمساعدة زملائه وأي أحد محتاج العون بكل الطرق .. كان إنسان قبل الفنان .. وهو دائرة معارف موثقة لتاريخ الفن والفنانين .. وداعاً سمير صبري .. ولكن ستظل بسيرتك الطيبة .. دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته ولإسرته والاسرة الفنية والإعلامية و لشعب مصر .. الصبر والسلوان.

ونشرت الفنانة منى زكي عبر حسابها على Instagram صورة الفنان سمير صبري وكتبت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته.. سمير صبري مش بس كان فنان عظيم، كان رجل خدوم وطيب وجدع .. ساب بصمة في حياة كل واحد عرفه .. بجد هتوحشنا ادعوله بالرحمة والمغفرة.