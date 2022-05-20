- 1/2
- 2/2
نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بينهم عادل إمام وشريهان وسماح أنور.. نجوم الفن يوجهون رسائل مؤثرة في وداع سمير صبري على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - حرص الفنان عادل إمام، على نعي صديق عمره الراحل سمير صبري، وذلك بعد وفاته اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ 85 عامًا.
ونشر الفنان عادل إمام، صورًا من أعماله مع الراحل سمير صبري، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات، انستجرام، ناعيًا فيه صديقه، وعلق: وداعًا الفنان الكبير سمير صبري، مع السلامة يا صديقي، اللهم ارحمه واغفر له، وادخله فسيح جناتك.
كما نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الراحل عن عالمنا سمير صبري، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، حيث كتب: رحم الله الممثل والمطرب الاستعراضي، ومقدم البرامج الناجحة الفنان سمير صبري، خالص العزاء لأسرته ومحبيه وللساحة الفنية.
وحرص الفنان حسين فهمي على نعي صديقه الراحل سمير صبري، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، معلقًا: فقدت اليوم صديقي وزميلي الحبيب سمير صبري، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وكتب الفنان محمد صبحي عبر صفحته على Facebook متذكرا كيف كان الفنان سمير صبري يقف ويساعد كل زملائه قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل الفنان والإعلامي والصديق سمير صبري .. رحل بعد معاناة المرض وهو الذي خفف الآلام عن كثيرين حوله .. كان يسارع لمساعدة زملائه وأي أحد محتاج العون بكل الطرق .. كان إنسان قبل الفنان .. وهو دائرة معارف موثقة لتاريخ الفن والفنانين .. وداعاً سمير صبري .. ولكن ستظل بسيرتك الطيبة .. دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته ولإسرته والاسرة الفنية والإعلامية و لشعب مصر .. الصبر والسلوان.
ونشرت الفنانة منى زكي عبر حسابها على Instagram صورة الفنان سمير صبري وكتبت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته.. سمير صبري مش بس كان فنان عظيم، كان رجل خدوم وطيب وجدع .. ساب بصمة في حياة كل واحد عرفه .. بجد هتوحشنا ادعوله بالرحمة والمغفرة.
ونشرت الفنانة شريهان صورتها مع الفنان سمير صبري والفنانة الراحلة تحية كاريوكا والفنانة الراحلة سامية جمال وكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”. صدق الله العظيم. اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، وأغفر له وارحمه وثبته عند السؤال .. إنا لله وإنا اليه راجعون.
ونعت الفنانة يسرا صديقها الفنان سمير صبري ونشرت صورتها معه وكتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت صديقي وأخويا وحبيبي سندي القدير سمير صبري.. إحنا فقدنا قيمة فنية وإجتماعية عظيمة ولن تعوض… هتوحشني يا أغلى الناس.. ربنا يرحمك و يسكنك فسيح جناته.
ونشرت الفنانة إسعاد يونس صورتها مع الفنان سمير صبري وكتبت: يا مراري يامه، يا وجع قلبي يانا، سمير في رحاب الرحمن.
ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جمعتها بالفنان الراحل سمير صبري والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة نجوى فؤاد وكتبت: الله يرحم النجم الجميل والصديق الغالى سمير صبرى صاحب أجمل وأطيب قلب .. كان موسوعه ثقافية عن تاريخ الفن وأهل الفن ..وكان أجدع إنسان فى عمل الخير بكل حب وتفاني .. ربنا يجعل مثواه الجنه يارب.
وكتبت الفنانة سماح أنور ناعية الفنان سمير صبري: لا عمرك حبيت الآلم ولا المرض ولا سبت حد لوحده في مواجهتهم كنت دايما سمير أمير وحبيبك كان يوم الجمعة تلم فيه الأهل والعيلة والنهاردة الجمعة برضه وجمعتك فيها مع حبيبك، ربنا يرحمك ويرزقك النظر الي وجهه الكريم ويصبر كل القلوب اللي عرفتك، سلام يا أهلي يا عيلتي سلملي علي حبايبك كلهم وحبايبي.
وتشيع جنازة الفنان سمير صبري غدا السبت 21 مايو، من مسجد الشرطة عقب صلاة الظهر، والدفن في مدافن الأسرة بالإسكندرية، ويقام العزاء، الإثنين 23 مايو في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
ورحل الفنان سمير صبري عن عالمنا صباح اليوم، الجمعة 20 مايو، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض ويتواجد جثمان الفنان الراحل حاليا في مستشفى العجوزة.
وكان سمير صبري ورغم مرضه وتواجده في المستشفى حريص على تسجيل حلقات برنامجه “ذكرياتي” وآخر الحلقات التي قام بتسجيلها مع نجمه اﻻوبرا العالمية فرح ديباني.
وسمير صبري مواليد 27 ديسمبر 1936، عمل في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، شارك في أكثر من 200 عمل، وكان آخر أفلامه “حدث في 2 طلعب حرب” الذي عرض هذا العام.