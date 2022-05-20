موعد الجنازة ومكان دفن الفنان سمير صبري

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ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد معاناة كبيرة مع المرض.

وقال منير مكرم في تصريحات صحفية، إنه سوف يتم تشييع جنازة سمير صبري غدًا السبت، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بالإسكندرية، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة للدفن.

ورحل النجم القدير سمير صبري صباح اليوم الجمعة، بأحد فنادق القاهرة، عن عُمر 85 عامًا بعد صراع مع المرض.

وحرص عدد كبير من محبي سمير صبري على نعي الراحل، أبرزهم: هاني سلامة، الفنانة هند صبري، أشرف عبد الباقي، نبيلة عبيد، إسعاد يونس، مصطفى درويش، داليا البحيري، إليسا، لطيفة، مطالبين جمهور وكل محبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.

أزمة صحية

وكان سمير صبري تعرض لأزمة صحية فبراير الماضي، ونُقل على إثرها لإحدى المستشفيات بسبب معاناته من مشاكل فى القلب جاءت بسبب الأدوية التي كان يتناولها طوال العام الماضي بعد إصابته بمرض السرطان.

وعاني صبري، من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب.

وكان سمير صبري ورغم مرضه وتواجده في المستشفى حريص على تسجيل حلقات برنامجه “ذكرياتي” وآخر الحلقات التي قام بتسجيلها مع نجمه اﻻوبرا العالمية فرح ديباني.

مسيرة سمير صبري

ولد محمد سمير جلال صبري في 27 ديسمبر 1936 بمدينة الإسكندرية ثم انتقل إلى القاهرة للعيش مع والده عند انفصال والديه وسكن بذات العمارة التي كان يسكنها المطرب عبد الحليم حافظ حيث التقيا هناك لأول مرة.

اشترك في برنامج (ركن الطفل) مع الفنانة لبنى عبد العزيز وساعدته إجادة اللغات الأجنبية على تقديم برنامج (النادي الدولي) الذي انتقل نجاحه من الإذاعة إلى التلفزيون.

حاور عددا كبيرا من المشاهير والأعلام منهم الموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر أحمد رامي والبابا شنودة والممثلة أمينة رزق.

وفي مجال التمثيل بدأ مشواره بأدوار صغيرة في أفلام مثل (اللص والكلاب) و(هارب من الزواج) و(نهر الحياة) و(الراهبة) و(عدو المرأة) وعمل مع كبار النجوم قبل أن يصبح بطلا لعدد من الأفلام خلال حقبتي السبعينات والثمانينات.

قدم خلال مشواره الفني أكثر من 130 فيلما منها (بمبة كشر) و(الأحضان الدافئة) و(البحث عن فضيحة) و(رحلة الأيام) و(وبالوالدين إحسانا) و(شفاه لا تعرف الكذب) و(الجلسة سرية) و(التوت والنبوت) و(نشاطركم الأفراح) و(جحيم تحت الماء) و(القتل اللذيذ) و(جحيم تحت الأرض) و(حدث في 2 طلعت حرب).

كما أنتج عددا من الأفلام منها (أهلا يا كابتن) و(السلخانة) و(منزل العائلة المسمومة) و(دموع صاحبة الجلالة) و(إنذار بالقتل).

كما شارك في مسلسلات تلفزيونية مثل (أم كلثوم) و(قلب الدنيا) و(حضرة المتهم أبي) و(قضية رأي عام) و(حق مشروع) و(عدى النهار) و(فلانتينو).

كما كون فرقة استعراضية ظلت على مدى سنوات الفقرة الرئيسية في كبرى الحفلات والسهرات وفي عام 2021 تبرع بكامل ملابس هذه الفرقة لمسرح البالون.

وكان سمير صبري قد تزوج في شبابه من أجنبية لكن الزيجة لم تدم طويلا، وأصدر قبل عامين مذكراته بعنوان (حكايات العمر كله) عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة.