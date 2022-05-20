“جرعات الكيماوي أصبحت أقل”.. سمية الألفي تكشف تطورات معركتها مع السرطان (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - طمأنت الفنانة سمية الألفي جمهورها عليها بعد مرورها بوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وكان ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج “مساء dmc” الذي يعرض عبر قناة dmc.

وقالت سمية الألفي: الحمد لله كل الأمور تسير على ما يرام، الآن أخذ جرعات أقل أسبوعيا، وبدأ جهاز المناعة يستعيد قوته، لأن العلاج الكيماوي أول شيء يؤثر عليه هو المناعة، أمامي حتى شهر 7 وبعدها يعود شعري للظهور مجددا.

وكانت سمية الألفي خضعت نهاية العام الماضي لجراحة لإزالة ورم سرطاني في الثدي والغدد اللمفاوية.

واكتشفت سمية الألفي مرضها بالصدفة عندما لاحظت وجود ورم في جسدها جعلها تشعر بالتعب لذا خضعت لبعض الفحوصات والتحاليل التي اكتشفت من خلالها مرضها.

يذكر أن آخر ظهور لسمية الألفي كان من خلال صورة نشرها ابنها الفنان أحمد الفيشاوي ظهر فيها وهو يقبل يدها.

وكان أحمد الفيشاوي وجه مؤخرا رسالة إلى والدته ونشر صورة لها عبر حسابه على Instagram وكتب: الفنانة العظيمة سمية يوسف الألفي أمي أنتي أحلي حاجة في كل حاجة ربنا يتمم شفاكي علي خير يا حبيبتي.