نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر جمعهما حب إسكندرية ورحلا في نفس اليوم.. قصة الصديقان سمير غانم وسمير صبري على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - رحل قبل قليل الفنان القدير سمير صبري، عن عُمر يناهز الـ85 عامًا بعد صراع مع المرض.

كان النجم الراحل يعاني من بعض الأمراض إلى جانب أمراض الشيخوخة، بينها مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب، وكان قد أصيب صبري بالسرطان منذ فترة، ونجح في القضاء عليه، ولكن بسبب علاج الكيماوي، أثر على القلب فأصيب بمرض قلبي مزمن، اضطره لدخول المستشفى في فبراير الماضي لإجراء عملية جراحية.

وفاة في نفس يوم سمير غانم

كان محبة وصداقة خاصة تجمع بين النجمين سمير غانم وصبري صبري، وقد رحل الأخير في نفس اليوم الذي يوافق 20 مايو الذي رحل فيه العام الماضي النجم سمير غانم، متأثرًا بإصابته بكورونا.

وقال سمير صبري عن صديقه سمير غانم: “سمير غانم استثناء من نجوم الزمن الماضي وكان ما يميزه التلقائية وكان إنسان مبهج فنادارً ما يكون الكوميديان مبهج، سمير من أول دقيقة بتقعد معاه مابتبطلش ضحك”.

واجتمع سمير صبري وسمير غانم في أكثر من 30 فيلما.

وكان صبري، قد صرح في وقت سابق :”يجمعني بسمير غانم الإسكندرية.. محطة الرمل.. وحبنا للمسرح وصورنا على أفيشات.. أنا وسمير جمعنا هوا إسكندرية وأحلام وعشق الفن.. وعشقنا لبلدنا.. وطموحات عديدة جمعتنا”.

وأضاف: “سألت استاذ فؤاد المهندس مين غير نجيب الريحاني بيضحكك قالي سمير غانم.. مش هكلم عن تلقائية سمير غانم.. الممثل الكوميدي في حياته الخاصة مش بيضحك.. لكن مع سمير غانم بتضحك وبتحس إنك عايش.. سافرنا مع بعض كتير.. جمعنا نفس المرض”.

وتابع: “اشتغلنا مع بعض أكثر من 30 فيلم.. منها أهلا يا كابتن.. أحضان دافئة.. في الصيف لازم نحب، من أهم أفلامنا سويا.. سمير غانم عمل 145 فيلم”.

أزمة صحية

وكان سمير صبري تعرض لأزمة صحية فبراير الماضي، ونُقل على إثرها لإحدى المستشفيات بسبب معاناته من مشاكل فى القلب جاءت بسبب الأدوية التي كان يتناولها طوال العام الماضي بعد إصابته بمرض السرطان.

وعاني صبري، من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب.

وكان سمير صبري ورغم مرضه وتواجده في المستشفى حريص على تسجيل حلقات برنامجه “ذكرياتي” وآخر الحلقات التي قام بتسجيلها مع نجمه اﻻوبرا العالمية فرح ديباني.

مسيرة سمير صبري

ولد محمد سمير جلال صبري في 27 ديسمبر 1936 بمدينة الإسكندرية ثم انتقل إلى القاهرة للعيش مع والده عند انفصال والديه وسكن بذات العمارة التي كان يسكنها المطرب عبد الحليم حافظ حيث التقيا هناك لأول مرة.

اشترك في برنامج (ركن الطفل) مع الفنانة لبنى عبد العزيز وساعدته إجادة اللغات الأجنبية على تقديم برنامج (النادي الدولي) الذي انتقل نجاحه من الإذاعة إلى التلفزيون.

حاور عددا كبيرا من المشاهير والأعلام منهم الموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر أحمد رامي والبابا شنودة والممثلة أمينة رزق.

وفي مجال التمثيل بدأ مشواره بأدوار صغيرة في أفلام مثل (اللص والكلاب) و(هارب من الزواج) و(نهر الحياة) و(الراهبة) و(عدو المرأة) وعمل مع كبار النجوم قبل أن يصبح بطلا لعدد من الأفلام خلال حقبتي السبعينات والثمانينات.

قدم خلال مشواره الفني أكثر من 130 فيلما منها (بمبة كشر) و(الأحضان الدافئة) و(البحث عن فضيحة) و(رحلة الأيام) و(وبالوالدين إحسانا) و(شفاه لا تعرف الكذب) و(الجلسة سرية) و(التوت والنبوت) و(نشاطركم الأفراح) و(جحيم تحت الماء) و(القتل اللذيذ) و(جحيم تحت الأرض) و(حدث في 2 طلعت حرب).

كما أنتج عددا من الأفلام منها (أهلا يا كابتن) و(السلخانة) و(منزل العائلة المسمومة) و(دموع صاحبة الجلالة) و(إنذار بالقتل).

كما شارك في مسلسلات تلفزيونية مثل (أم كلثوم) و(قلب الدنيا) و(حضرة المتهم أبي) و(قضية رأي عام) و(حق مشروع) و(عدى النهار) و(فلانتينو).

كما كون فرقة استعراضية ظلت على مدى سنوات الفقرة الرئيسية في كبرى الحفلات والسهرات وفي عام 2021 تبرع بكامل ملابس هذه الفرقة لمسرح البالون.

وكان سمير صبري قد تزوج في شبابه من أجنبية لكن الزيجة لم تدم طويلا، وأصدر قبل عامين مذكراته بعنوان (حكايات العمر كله) عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة.