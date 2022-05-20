وفاة الفنان القدير سمير صبري

ابو ظبي - احمد الجزار - رحل قبل قليل، الفنان القدير سمير صبري، بعد معاناة مع المرض، وذلك عن عُمر 85 عامًا.

وأعلن خبر الوفاة أشرف زكي نقيب الممثلين الذي نشر صورة للفنان الراحل عبر حساباته على السوشيال ميديا وعلق: “وداعًا أيها الفنان العملاق”.

الجدير بالذكر أنه يعاني الفنان سمير صبري من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب ومن المقرر أن يجري عملية قسطرة، وكان قد أصيب صبري بالسرطان منذ فترة، ونجح في القضاء عليه، ولكن بسبب علاج الكيماوي، أثر على القلب فأصيب بمرض قلبي مزمن، ومن المقرر أن ينتهي مرضه بشكل تدريجي مع عملية جراحية وهي تركيب قسطرة في القلب من المقرر أن يجريها في الأيام القليلة المقبلة.

ونقل سمير صبري للمستشفى في فبراير الماضي، بعد تدهور حالته وإجراء عملية بالقلب.

وكان سمير صبري ورغم مرضه وتواجده في المستشفى حريص على تسجيل حلقات برنامجه “ذكرياتي” وآخر الحلقات التي قام بتسجيلها مع نجمه اﻻوبرا العالمية فرح ديباني.

آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبري كان مسلسل “فالنتينو” بطولة عادل إمام ، والذي عُرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني قبل الأخير ، وفي السنوات الأخيرة مثل أيضًا في عدة أفلام منها “ديدو”. كريم فهمي بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت بطولة “محمد حسين” بطولة محمد سعد و “المشاصي الجزء الثاني” مع الفنان تامر عبد المنعم.

وكان آخر أفلامه “حدث في 2 طلعب حرب” الذي عرض هذا العام.

وسمير صبري مواليد 27 ديسمبر 1936، عمل في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، شارك في أكثر من 200 عمل، وكان آخر أفلامه “حدث في 2 طلعب حرب” الذي عرض هذا العام.

ومن أشهر أعماله، “البحث عن فضيحة”، “صائد الأشرار”، “جحيم تحت الماء”، “التوت والنبوت”، “البيت الملعون”.