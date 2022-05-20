“لما بنام وأشوفك أصحى أضحك”.. رسالة دنيا وإيمي سمير غانم لوالدهما في ذكراه الأولى

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت كلا من دنيا وشقيقتها إيمي، رسالة لوالدهما النجم الراحل سمير غانم، في ذكرى رحيله الأولى، والتي تحل يوم 20 مايو.

ونشرت دنيا صورة لوالدها عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت: “بابي حبيبي انت في كل لحظة معايا، بحبك أوي يا أجمل و أعظم أب و فنان في الكون، ربنا يرحمك يا رب و يسعدك و يدخلك فسيح جناته .. العالم كله هيفضل فاكرك و هيفضل فاكر موهبتك العظيمة اللي مفيش زيها يا مصدر سعادتنا في حضورك و في غيابك نسألكم “.

بينما نشرت إيمي صورة لها رفقة والدها، وكتبت في رسالتها: ” النهاردة الناس بتقولي معلش يوم صعب عليكي، مايعرفوش ان كل يوم صعب عليا، بابي حبيبي انت النفس اللي بتنفسه و لما بنام و اشوفك والله بصحي اضحك لوحدي .. ربنا يغفر لك يارب و يفرحك في الجنه انشاءالله زي ما فرحتنا في حياتك.. بحبك من قلبي للابد..نسألكم الفاتحة”.

وتوفى النجم الكبير سمير غانم يوم 20 مايو 2021 عن عمر 84 عاما، بعد صراع مع المرض، دخل على أثره إلى أحدى المستشفيات لمدة 6 أسابيع، وكان أخر أعماله حملة دعائية لأحدى شركات الاتصالات مع ابنته إيمي سمير غانم.