نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مي حلمي: أتعاطف مع اَمبر هيرد ضد جوني ديب ولا أنكر أنني تعرضت للتعنف والاَن يوجد شخص بقلبي على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت المذيعة مي حلمي عن تجربتها الحياتية والمهنية في حوار مع المصور اللبناني حكمت وهبي في Podcast عبر قناته على “يوتيوب”.

كشفت مي حلمي عن رأيها في قضية جوني ديب وأمبر هيرد، وسبب تعاطفها مع الأخيرة، وربطت بينها بين علاقتها بطليقها المطرب محمد رشاد، ودافعت عن نفسها من الاتهامات المتعلقة بإثارة الجدل.

وفيما يلي كانت أبرز تصريحات مي حلمي مع حكمت وهبي.

– قدمت برامج فنية في بدايتي وبالصدفة جائتني فرصة تقديم البرامج الرياضية، “حسيت أنني في ملعب مش بتاعي”، وبعدها تخصصت في برامج كرة القدم.

– تنافست في البداية مع مذيعتين في مجال الرياضة، لكن “البني ادم لو ما طورش بتتنسي” ، والمذيعات الحاليات يقدمن البرامج بشكل إخباري، لكن أنا أتحدث في الفنيات و”ممكن أقعد معاك أشجع وأقول الجول ده مكنش حلو، ده ياخد البالم دور، ميسي مايستحقش”.

– الرجال ينزعجوا من حديثي في فنيات كرة القدم ويقولوا “أنتي ست، يلا على المطبخ”.

– أتردد على دبي منذ 8 سنوات، وقبل عملي بالإعلام كنت موظفة في إحدى الشركات المتواجدة في دبي، لذلك كنت أسافر كل فترة لزيارتها، وبعدها بدأت رحلات السياحة، وبعيدا عن كل الأسباب، أنا أحب دولة الإمارات بلدي الثانية التي احضتنتني وحققت فيها النجاح وعرفني الجمهور و”بتوحشني”.

– أهتم بصورتي على مواقع التواصل الاجتماعي لأفتح لنفسي مجالات عمل أخرى، والشخص الناجح لا يجب أن يعتمد على عمله كمصدر وحيد للدخل “لما أفتح لنفسي مجالات تانية أكيد هبقى في حتة تانية، ليه ما اهتمش بلبسي وشكلي وصوري وأنني أحافظ على الدايت، المكان والثقافة بيسمح لك بده، الشوارع بتسمح لك بده، بتقابل كل جنسيات العالم هنا”، مشيرة إلى أن هذا التنوع يمنحها فرص أخرى إلى جانب عملها كمذيعة.

– اهتمامي بجمالي لا علاقة له بعملي كمذيعة “لازم كل الستات تبقى كده”.

– لم أهتم بنفسي في فترة من حياتي وندمت على ذلك “ساعات لما بتبقى مع حد مش شبهك بتبقى شبهه”، ولدى حكمة أكبر هي أنك حين ترتبط بشخص لا يهتم بعقله أو مظهره خارجي، تعتاد عينك ذلك “يعني لو رايح السوبر ماركت وأنت نجم، لازم تروح بطريقة معينة، لكن يقولك لا هلبس شورت وتيشرت وشبشب، ده مش عيب لكن لما يبقى على طول ده الغلط”.

– عن تفكيرها في الانتحار في فترة زواجها من محمد رشاد: ” لما الست تبقى حلوة وناجحة وذكية ويدخل في حياتها حد يبوظ السلام ده، طبيعي أنك تتغير، وبتزعل وتقول ليه أنا مش قاعد وسط ناس وأصحاب شبهي”.

– تمردت على زواجي، لكن يجب أن أوضح معنى كلمة متمردة التي أقصدها: “لما تتحط في موقف وتفضل ساكت ومرة واحدة تنتفض، وتقول أنا طبعي مش كده”.

– أريد أن أتحدث عن طلاقي من محمد رشاد بشكل مختلف عما قلته في البرامج السابقة، “أكيد مش هقول على نفسي وحشة”، وحديثي عن رغبتي في الانتحار وتشبيه نفسي بداليدا ومارلين مونرو كان بسبب ضغط المذيعة لأجيب عن سؤالها، فضربت لها مثال بنجوم عالميين، ولم أفعل ذلك لأجذب الانتباه.

– اعترف أنني شخصية مثيرة للجدل والناس تحب ذلك، لكن هذا لا يعني أنني الطرف المخطيء في العلاقة “ممكن أكون غلط لأنني اخترت حاجة مش شبهي”.

– أحب جوني ديب وأمبر هيرد وأتابع قضيتهما لكي أشاهد ما يفعله المحلفين وسط 2 ممثلين.

– تعرض جوني ديب للتعنيف أمر صعب، ولا يوجد رجل في العالم يتقبل أن تضربه امرأة.

– “أي رجل يمد إيده على عايز قطعها”، ومن فيديوهات جوني ديب المنشورة في جلسات المحكمة وهو ثائر ويحطم الأشياء، أرى أن لديه الإمكانية لضرب أمبر هيرد.

– أرى أن جوني ديب كان يخطط لتلك القضية منذ عام لأنه يريد كسب التعاطف، وبعد رؤيتي للفيديوهات أتعاطف مع أمبر هيرد.

– التعنيف أمر تعاني منه كل السيدات حين تكون متزوجة من رجل مدمن، دخول أمبر هيرد في حرب نفسية مع جوني ديب أمر طبيعي بسبب إدمانه.

– تعرضت للإجهاض أثناء زواجي، ولا يمكن أن أقول إنه حدث بسبب التعنيف، خاصة أنني لا أمتلك أي إثبات، بعكس أمبر هيرد وجوني ديب حيث يمتلك كل منهما أدلة ضد الاخر “واتعلمت منهم الحتة دي”.

– لم اضرب أي رجل من قبل، لكن تعرضت للتعنيف، والرجل يحاول تشويه جمال المرأة حين يضربها و”الست لازم تراجع خلفية الرجل لما يضربها، لأنها هتلاقي أنه كان بيتعرض للتعنيف في صغره وبيعمل نفس السلوكيات مع أخواته البنات”.

– بحب صوتي، وبحب أسمع صوتي في سماعات الراديو وأعلى الصوت على الأخر، وبحب صوتي على الراديو، لو ماحبيتش نفسي محدش هيحبني.

– في شخص في قلبي، مش عايزة أسمي المسميات بتاعت حبيبي وخطيبي بس أقسم أنه في قلبي.

– حققت الشهرة في سن مبكر وشعرت أنني تحققت، لكن تخليت عن حلمي لعامين برغبة الطرف الأخر وهو ما دمرني نفسيا.

– بعد طلاقي كنت محطمة نفسيا وجسديا، وأبكي كلما سألني أهلي عما يمكنهم فعله واكتفي بالقول “عايزة أقف على رجلي، مش عايزة فلوس أو حاجة”.

– زواجي سرق مني صحتي وحالتي النفسية وطموحي “وحاجات أكتر بكتير بسبب القهر النفسي، زي أننا نخرج وتقول لي هو أنت حد يعرفك؟”.

– كل الناس عايزين يبقوا تريند ومشاهير إشمعنى أنا، بيجي لي ألاف الرسائل من بنات عايزين يبقوا مذيعات، لكن اللهم لك الحمد ربنا بيميز ناس عن ناس، ومين مش قاتل نفسه عشان يطلع تريند؟.

– أتمنى الناس تفكر قبل ما تحكم، طالما ماعيشتش حياة حد ما أقدر أقول له أنت وحش.