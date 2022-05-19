بنكا مصر والأهلي يكشفان حقيقة إصدار شهادات جديدة بعائد 20% بعد رفع سعر الفائدة اليوم

ابو ظبي - احمد الجزار - قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن الشهادات بعائد 18% مستمرة، ولا يوجد نية لإصدار شهادات جديدة.

ونفى أبو الفتوح ما يتم تداوله بشأن إصدار البنك الأهلي شهادات بعائد 20% بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات صحفية، أن رفع الفائدة يهدف الى السيطرة على التضخم والعمل على استقرار الأوضاع في السوق المصري لافتا إلى إن العائد على الشهادة الثلاثية بالبنك الأهلي سيظل دون تغير، وأن حصيلة الشهادات ذات العائد 18% بلغت 470 مليار جنيه حتى الآن.

كما أكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ان البنك مستمر فى طرح شهادة استثمار 18%، ولا نية لإصدار شهادات جديدة بفائدة أعلى فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 216 مليار جنيه حتى الآن.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 19 مايو 2022، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.

وذكر المركزي أن ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.1٪ في أبريل 2022، من 10.5٪ في مارس 2022، مسجلًا أعلى معدل له منذ مايو 2019. كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي (وهو ما يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا) في الارتفاع ليسجل 11.9٪ في أبريل 2022، من 10.1٪ في مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018. وقد جاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها أيضًا ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.

وأشار الى تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه المصري اعتبارا من 21 مارس 2022 والنمط الموسمي لهما، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتي أدت لحدوث صدمة عرض في الطماطم. وبالإضافة إلى أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى، فقد ساهم استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد خلال أبريل 2022 في زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى.