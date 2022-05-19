انت الان تتابع خبر ديانة نانسي عجرم انكشفت للجميع أخيراً.. هل حقاً لم تصلِ لله ركعة واحدة طوال عمرها؟! اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - على خلاف ما يشاع عن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كونها لم تصلِّ لله ركعة واحدة طوال حياتها ظهرت الفنانة في صور نادرة وهي في الكنيسة تصلي وتؤدي طقوسها الدينية.

ومن بين هذه الصور النادرة صورة أظهرت الفنانة وهي في الكنيسة بعد أداء قداس الفصح في الديانة المسيحة رفقة طفلتها "وفقاً لمصادر إعلامية" هو ما ينافي ما تعارف عليه الناس عن طبيعة الحياة الدينية للفنانة.وولدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في منطقة الأشرفية إحدى ضواحي بيروت، لأسرة مسيحية أرثوذكسية شرقية.

والدها هو نبيل عجرم ووالدتها ريموندا عون، وهي أكبر شقيقها نادين، ونبيل.

هذا وتزوجت في عام 2008 في قبرص زواجًا مدنيًا من طبيب الأسنان «فادي الهاشم»، وانجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 مايو 2009 أطلقت عليها اسم «ميلا» وغنت لها أغنية بعنوان «يارب تكبر ميلا».