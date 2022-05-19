انت الان تتابع خبر ظهور نادر يخطف الأنظار لأبناء الفنان محمود قابيل.. لن تتخيل انهما بهذه الوسامة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان القدير محمود قابيل حيث ظهر وهو برفقة ابنيه ابراهيم وأحمد ووتفاعل الكثير من رواد المواقع مع الصورة.

وعلق البعض بالتعليق على درجة الشبه بين الفنان محمود قابيل وبين ابنيه، فمنهم من رأى أنهم يشبهانه، ومنهم من رأى أنه لايوجد شبه بينهم.يذكر أن الفنان محمود قابيل قد تزوج من الفنانة سهير رمزى لمدة 7 أشهر فقط ثم حدث الانفصال بعده الإنفصال، وقيل وقتها إن أسباب الغنفصال ترجع لوجود اختلافات كبيرة في طريقة التفكير بينهم، ثم تزوج بعدها زوجته الحالية و أم أولاده إبراهيم وأحمد.

كما نفى الفنان محمود زواجه من النجمة الكبيرة ميرفت أمين، في لقاء تلفزيونى سابق أنه أعجب بها أثناء تصوير فيلم "حب تحت المطر" وأحبها حبا شديدا لكنه لم يتزوج منها كما أشيع.