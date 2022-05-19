انت الان تتابع خبر لن تتوقعوا من هي ابنة الراحل محمد متولي.. ممثلة شهيرة دخلت عالم التمثيل من أوسع أبوابه! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كثير من المتابعون لا يعلمون أن الفنانة الشابة سمر محمد متولي، ابنة الفنان الراحل محمد متولي والذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 73 عامًا.

وشاركت بالتمثيل للمرة الأولى في مسلسل “السبع صنايع”، وأيضا مسلسل "شبر مية" ونُشر صور لها برفقة والدها وبرفقة الفنان شريف رمزي، في كواليس المسلسل.مسلسل “سبع صنايع” من بطولة شريف رمزي، ومي سليم، وإنجي وجدان، وخالد عليش، وياسر الطوبجي، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والمسلسل من إنتاج شركة “شادوز”، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف تامر عبد الحميد، ومن إخراج تغريد العصفوري وماري بادير.يذكر أن محمد متولي قد توفي في شهر فبراير عام 2017، إثر تعرضه لأزمة صحية في منزله عن عمر يناهز الـ 73 عامًا.

يذكر أن محمد متولى ولد فى شبين الكوم بالمنوفية عام 1945،و بدأ مسيرته الفنية منذ السبعينيات، وكانت أول أعماله فى السينما فيلم “خلى بالك من زوزو” عام 1972.

محمد متولي شارك فى عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، من أبرز أعماله “زيزينيا، العقرب، واحد صعيدى، سلام يا صاحبى”.