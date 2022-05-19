انت الان تتابع خبر لن تتخيل كيف تعيش ياسمين صبري حياتها بعد الطلاق.. الفنانة تصدم الجميع بما تفعله! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اتجهت الأنظار في الفترة الأخيرة، نحو الفنانة المصرية ياسمين صبري بعد انفصالها عن زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وبدأ البعض في التساؤل حول كيفية عيش ياسمين صبري لحياتها بعد الانفصال.

وظهرت ياسمين صبري في أول صورة رسمية بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة، وهي ترتدي بدلة بيضاء وتجلس مع فريق عمل مسلسلها الجديد المكون من 15 حلقة ومن المفترض بدء تصويره مطلع يونيو القادم عقب الانتهاء من التحضيرات اللازمة.

وقررت ياسمين صبري بوضوح أن أول نشاطاتها بعد الانفصال سيكون تركيزها في عملها، ويقول الخبراء إن عمل المرأة بعد الطلاق يساعدها في إعادة بناء ثقتها واستعادة توازنها والسيطرة على عالمها من جديد.

الرياضة كانت ولا زالت الهواية الأولى في حياة ياسمين صبري، لم تتوقف عن ممارستها يوما وبالتالي كانت هي الملجأ الأساسي بعد انفصالها.

وظهرت ياسمين صبري بعد الطلاق وهي تستعيد نشاطها الرياضي بقوة، حيث استغنت عن الجيم الخاص في بيتها السابق مع أبو هشيمة لتعاود مزاولة نشاطها الرياضي داخل إحدى أشهر صالات الرياضة بالإسكندرية.