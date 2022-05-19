انت الان تتابع خبر أشهر فنانات الوسط الفني مصابات بأمراض نفسيه.. القائمة ستدهشك ابرزهم يسرى! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحلت العديد من فنانات الوسط الفني والعربي تحديداً بالشجاعة، وافصحن عن زيارتهن لعيادات الطب النفسي، الأمر الذي أحدث جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الوسط الفني.

أنغام في لقاء لها مع الفنانة وفاء الكيلاني، أعترف أنها ذهبت لطبيب نفسي وأخبرها بإصابتها بالاكتئاب، وقالت إن سبب ذلك كان تعرضها للخيانة و ضغوطات ومشاكل تراكمت عليها خلال سنوات، أنغام "تعرضت للخيانة في الماضي لمده طويلة دون أن اعلم، ولا أسامح من يخونني مطلقاً".

يسرا.. فقدت النجمة يسرا عدد من أقاربها، فرحيلهم جعلها تفكر بالموت طوال الوقت، ومرت بأزمة نفسيه صعبة، ولم تتردد بالذهاب إلى الطبيب النفسي، وكشفت تفاصيل الجلسة، يسرى: "الجلسة استغرقت أكثر من أربع ساعات بكيت فيها بشكل متواصل ولكنني شعرت بالارتياح بعد "الفضفضة" وتحسنت حالتي النفسيه كثيرا".

هند صبري.. لجأت الفنانة للطب النفسي مرتين، الأولى كانت بسبب انفصال والديها، أما المرة الثانية فذهبت لشعورها بتدهور حالتها النفسية.

شيرين عبد الوهاب.. ذهبت الفنانة لطبيب نفسي وذلك في حمليها الأول والثاني و بعد طلاقها من الفنان "حسين حبيب".

أصالة نصري.. أكدت الفنانة أصالة نصري أنها ذهبت لطبيب نفسي بعد انفصالها عن "طارق العريان"، قالت في لقاء تلفزيوني "انا مشاعري مترجمة بيني وبين الناس والفترة اللي غنيت فيها أغنيه "شامخ" كنت تعبانه وبتعالج عند دكتور نفسي".

وآخرهم كانت الفنانة وفاء عامر، والتي صرحت قبل أيام قليلة أنها تتعرض للعلاج النفسي، وذلك لأنها تشعر بضغوط كبيرة حول طبيعة عملها، وذهبت للطبيب النفسي لكي تتخلص من كل الضغوط السلبية التي تواجهها.