انت الان تتابع خبر أول تعليق من هنادي مهنا بعد أنباء انفصالها عن زوجها أحمد خالد صالح.. الفنانة أكدت خبر حاسماً!والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - هنادي مهنا شغلت اهتمام الجمهور في الفترة الأخيرة بعد اختفائها عن الظهور مع زوجها الفنان احمد خالد صالح، ما جعل رواد السوشيال ميديا يرجحون انفصال الثنائي واندلاع خلافات بينهما والتي جعلتهما لا يظهران معا ابدا.

ونشرت الفنانة هنادي مهنا عبر خاصية القصص القصيرة المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" مقاطع فيديو أثناء تمضيتها إجازة في المالديف مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وكان ذلك بعد نجاحها في مسلسل "مكتوب عليا" الذي شاركت به في السباق الرمضاني 2022، في رد جديد منها على شائعات انفصالهما التي تتكرر كل فترة منذ زواجهما.

وردّت هنادي على أسئلة الجمهور حول عدم وجود أحمد معها في الصور منذ فترة، ما زاد من شائعات انفصالهما، بأغنية أحمد حلمي في فيلمه الجديد "مش أنا"، إذ قالت: "جوزي مش فاضي".

وكان الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا قد احتفلا بزواجهما يوم 6 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2020، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

مسلسل "مكتوب عليا" من بطولة: أكرم حسني وأيتن عامر وهنادي مهنا وعدد كبير من النجوم، وهو إخراج خالد الحلفاوي وتأليف إيهاب بليبل.