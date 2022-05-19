انت الان تتابع خبر حادث سير يكلف وفاء عامر الكثير.. وما حصل لخالد النبوي سيصدمك اليكم التفاصيل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صرحت الإعلامية لميس الحديدي ان حادث سير على طريق المحور سبب تأخر الفنانة وفاء عامر عن حوارها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدّمه الإعلامية لميس على قناة "ONE"، لأكثر من ساعتين حيث كان مقرراً أن يبدأ بثّه في العاشرة مساء أمس (الثلاثاء).

حيث أعلنت مقدّمة البرنامج انتظارها حضور وفاء عامر الى الاستوديو بعد تأخرّها بسبب حادث سير على طريق محور 26 يوليو، ما أعاق وصولها إلى مدينة الإنتاج في الموعد المحدّد.الجدير بالذكر ان وفاء وصلت وأجرت المقابلة وتحدثت خلال الحلقة عن أعمالها ومسيرتها الفنية، وكذلك مسلسلَي "راجعين يا هوى"، و"جزيرة غمام"، وكشفت عن حادثة حصلت معها في كواليس تصوير المسلسل الأول مع النجم خالد النبوي، إذ قالت: "حصلت مصيبة سودا في المشهد وقعدوا يعالجوني.

عملنا بروفة بساطور يستخدم في التمثيل، وتحولت ليسرية وبقيت أضرب جامد، وفجأة شوفت صوابع خالد بتطير في الهوا في خيالي، وفضلت أتنطط على الأرض".

وأضافت : "خالد اتخدش في إيده، وفضل يهدّيني ويقول متخافيش أنا كويس نقطة دم".