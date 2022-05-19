انت الان تتابع خبر نجمة شهيرة تحكي كيف ساهم سمير غانم في حياتها وشهرتها.. موقف مشرف للفنان الراحل يقشعر له البدن! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدثت أثار الحكيم عن ان الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، كان أحد أبرز الأشخاص الذين ساعدوها في بداية حياتها الفنية، حيث رشحها لأحد الأدوار لثقته بموهبتها وبراعتها، واحتفالًا بيوم ميلادها الذي يحل اليوم، وكيف ظهرت أمام عمالقة الفن في مصر بدور البطولة.

وظهرت أثار الحكيم لأول مرة على شاشة السينما في العام 1979 عبر فيلمها الأول الذي حمل اسم «الملاعين» للمخرج أحمد ياسين.

وتزوجت أثار الحكيم من محمود مجدي جودت في العام 1987 وأنجبا ثلاثة أبناء كما قدمت الفنانة أثار الحكيم العديد من الأعمال السينمائية أبرزها: «قاتل ما قتلش حد، الإخوة الغرباء، زيارة سرية، أنا لا أكذب ولكني أتجمل، من يطفئ النار، الدباح، مملكة الهلوسة، أيوب، الثعلب والعنب، فقراء لا يدخلون الجنة، الكف، الحلال يكسب، المشهد الأخير والحب فوق هضبة الهرم». لم تنته مشاركات أثار الحكيم السينمائية لكنها شاركت أيضًا في أفلام: «قاهر الزمن، الرجل الصعيدي، طير في السما، بطل من ورق، كراكيب، عشش الترجمان، اللعبة الأخيرة، المشاغبات والكابتن والبحث عن سيد مرزوق».