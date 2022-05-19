نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد 12 عامًا.. فجر السعيد تعلن إيقاف بث قناتها الفضائية “سكوب” والابتعاد عن السوشيال ميديا على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إغلاق قناة “سكوب” الفضائية التي تمتلكها، بعد أكثر من عقد على بثها.

وكشفت فجر السعيد، في “تغريدات على حسابها الخاص بموقع “تويتر”، إنها قررت إغلاق القناة لعدم تمكنها من استمرار البث التلفزيوني في الوقت الحالي الذي يهيمن فيه أصحاب قرار لا يؤمنون بأهمية الإعلام.

وكتبت في إحدى التغريدات: “في ظل العالم المتطور.. لا يمكن الاستمرار في البث التلفزيوني في ظل أصحاب قرار، لا يؤمنون بالإعلام ولا أهميته.. لذلك قررت بقلب يملؤه الحزن إغلاق تلفزيون سكوب بعد 12 سنة إرسال”.

وتابعت: “كانت تجربة جميلة وساهمنا في وأد الربيع العربي في الكويت، وخلقنا شكلا مختلفا عن الإعلام المعتاد”.

واستكملت: “أعلم بأنني الوحيدة في الساحة على خط الدفاع الأول أمام الحفنة والإعلام الواطي.. ولذلك أعلم بأن هناك من يتمنى أن أختفي وهذا يوم عيد عنده.. من حقك تفرح وتحتفل بغيابي وعليك بالعافية الساحة لك Good Luck.. أما اللي شايفيني أبرد چبودهم أعتذر بشدة لا أستطيع الاستمرار”.

ليس هذا فحسب، بل قررت السعيد الابتعاد عن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوكلت مهمة إعادة التغريد والإعجاب لشخصين سيقومان بهذه المهمة، بسبب توقفها نهائيا عن التغريد على السوشيال ميديا.

ووجهت فجر السعيد المثيرة للجدل منذ بداية ظهورها عبر قناتها، الشكر لكل من ساندها في السنوات الماضية وللجمهور الذي واظب وحرص على متابعة القناة، وختمت حديثها بالإشارة إلى القنوات التي تدعمها الحكومة، قائلة ”البركة بالموجود وفي إعلام الحكومة اللي تصرف عليه مليارات إن شاء الله يغطي غيابنا“.

وأحدثت قرارات فجر السعيد حالة من الجدل عند متابعيها، متسائلين عن الأسباب التي جعلتها تتخذ مثل هذه القرارات الُمفاجئة، وانهالت التعليقات المتباينة بين من ساندها ومن وقف ضدها ممن عّبروا عن رأيهم فيها.

وكانت فجر السعيد قد أعادت قبل أيام قليلة نشر مقطع فيديو قديم لها؛ ما عرضها لهجوم واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب توقيت إعادة نشره تزامنا مع خلافها مع الفنانة السورية أصالة نصري.

وظهرت السعيد في الفيديو المجتزأ من حلقة سابقة من برنامجها الذي تقدمه عبر قناتها في يوتيوب وهي رافعة الحذاء، معلنًة رغبتها باستعماله ورميه على سيدة عند رؤيتها.

وقالت في الفيديو: “أنا ودي أستعملها، وهللا ان شاء هللا بتسمعملها قريًبا، في وحدة في بالي بس أصادفها، رح يجيها رد غير لائق”.

وأرفقته بتعليق قالت فيه: “في وحدة في بالي أول ما أشوفها بإذن الله بهفها بالجويت”.

ولم تكشف فجر عن السيدة المقصودة بحديثها، في حين رجح المغردون أنها تقصد الفنانة السورية أصالة نصري التي تعرضت في الأيام القليلة الماضية لهجوم حاد من السعيد على خلفية تعليق على أحد المنشورات.