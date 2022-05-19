انت الان تتابع خبر اتفرج.. صور تفضح خيانة زوج أصالة لها ومواقع التواصل تشتعل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، نشرت عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان مجموعة من الصور لها بصحبة المخرج طارق العريان، زوج الفنانة أصالة السابق، وذلك أثناء تواجدهما في ولاية ميامي الأميركية، ليكون هذا هو الظهور الأول للثنائي بمفردهما بعيداً عن الأصدقاء والاحتفالات الخاصة، وطغت الحميمية على الصور، حيث ظهر الثنائي وهم يجلسان ملاصقان لبعضهما وهو يمسك يدها، بينما ظهرا في صورة أخرى وهي تضع يديها على كتفيه، وعلقت على الصور قائلة: "قبل عام من الآن".

وتثبت هذه الصور، ان العلاقة بين العريان ونيكول قديمة، ما يؤكد الأقاويل التي انتشرت عبر مواقع التواصل حول تعرض أصالة للخيانة من قبل طارق بسبب علاقته العاطفية مع نيكول، حيث خرجت شائعة أن العريان على علاقة بممثلة في فيلم "ولاد رزق"، لكن لم يتم التعرف بشكل واضح وصريح عن هوية هذه الممثلة، حتى كشف المخرج من خلال صور نشرها على "إنستغرام" مع نيكول حقيقة العلاقة، لتؤكدها الأخيرة بصورها التي نشرتها معه مؤخراً.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور التي نشرتها نيكول سعفان، متمنين السعادة للثنائي، بينما هاجمهم البعض بسبب خيانتهم للفنانة أصالة، وتم تداول هذه الصور وأخبار ارتباط الثنائي بشكل مكثف على صفحات مواقع التواصل.

الجدير بالذكر أن علاقة العريان ونيكول بدأت مع التحضير للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، حيث شاركت فيه كوجه جديد، لكن قمت دوراً صغيرا لم يشغل مساحة كبيرة في العمل، حيث ظهرت في مشهد الحفل الشهير بعدة لقطات بسيطة، لكن لم تنته علاقتهما بعد نهاية الفيلم، بل نشبت بينهما علاقة صداقة قوية، وبدأت شائعات الخيانة والانفصال تحاوط أصالة وطليقها، في ذلك الوقت.

يذكر ان أصالة قد صرحت في وقت سابق خلال لقاء مع برنامج "حبر سري": عن السبب الحقيقي للانفصال عن طارق العريان، مؤكد ان تعرضت للخيانة عدة مرات، وبشأن الحديث عن الممثلة السورية التي كانت سبب الطلاق، قالت أصالة: "هذه دخيلة من دخلاء كثيرين وليست واحدة"، وأجابت بأن الحرف الأول من اسمها هو "ن".