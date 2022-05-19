انت الان تتابع خبر ما لا تعرفه عن النجم أحمد مكي بطل مسلسل الكبير أوي6.. والده ليس مصرياً وشقيقته فنانة شهيرة اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الفنان أحمد مكي من مواليد 1978، ولد في المغرب لأب جزائري وام مصرية، وبعدها انتقل إلى القاهرة للعيش هناك.

شارك أحمد مكي في مجموعة كبيرة من الاعمال الفنية من بينهما مرجان أحمد مرجان وطير انت ولا تراجع ولا استسلام والدبور وغيرها من الأعمال المميزة، وكان أبرز محطاته الفنية مسلسل الكبير اوي الذي قدم منه سلسلة من الاجزاء الناجحة، كان آخرها موسم رمضان 2022 في الجزء السادس، والذي لاقى نجاحاً كبيراً.

يهوى تربية الحيوانات النادرة ويهوى تأليف الأغاني وكان له ألبوم غنائي راب بعنوان أصله عربي.

شقيقته هي الفنان إيناس مكي الذي لم يلتقي بها في أي عمل إلا كمخرج في فيلم الحاسة السابعة. شارك أحمد مكي في كتابة 10 أعمال فينة، وكان أخر أعماله مسلسل الكبير أوي 6، الذي حقق من خلاله نجاحا ملحوظا.