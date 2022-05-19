هل تتذكرون هند حسني طفلة مسرحية هالة حبيبتي.. لن تتخيلوا كيف أصبحت بعد 36 عاماً من الغياب اتفرج ىصورة لها!

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون هند حسني طفلة مسرحية هالة حبيبتي.. لن تتخيلوا كيف أصبحت بعد 36 عاماً من الغياب اتفرج صورة لها! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو للطفلة هند حسني التي شاركت مع الفنان الراحل فؤاد المهندس في مسرحية "هالة حبيبتي".

وكانت قناة "سكاي نيوز"العربية قد قامت باستضافتها وإجراء لقاء معها بعد مرور 35 عاماً على ظهورها في المسرحية.

وخلال المقابلة تم عرض لقاء فوزي وتعليقاً عليه قالت إنها تتذكر أنه تم إجراء حوار معها ولكنها لم تتذكر مضمون الحديث تحديدا.وأشارت إلى أنها أصبحت أماً لطفلين هما آدم وجومانة.

وعن سبب عدم مشاركتها في أعمال أخرى قالت إنها واصلت العمل في التمثيل بين الحين والآخر إلى أن التحقت بالجامعة حيث توقفت عن ذلك.