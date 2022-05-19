سامح عبد العزيز يروّج لمسلسل «الشادر»: مدد يارب مدد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 06:28 مساءً - روّج المخرج سامح عبد العزيز، لمسلسله الجديد الذي سيكون من بطولة الفنانة ياسمين صبري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بمشاركته صورة له مع جمهوره.

وكتب المخرج سامح عبد العزيز قائلًا: “بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله مدد يارب مدد، البحر واحد لكن السمك ألوان (الشادر) Soon"، وتفاعل معه عدد كبير من روّاد اسوشيال ميديا ومتابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، متمنيبن نجاح المسلسل.

مسلسل الشادر

كانت بدأت الفنانة ياسمين صبري، مطلع الشهر الجاري، التحضيرات الأولى لمسلسلها الجديد “الشادر”، لعرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية ويتم تقديمه عبر 15 حلقة.

وتواجد في جلسة التحضير ياسمين صبري والمخرج سامح عبد العزيز والفنان أشرف عبد الباقي، الذي يشارك في بطولة العمل، إضافة إلى المنتجة منى قطب، ومن المقرر أن يتم تقديم المسلسل باللون الشعبي في شخصية مختلفة تماما عن الفنانة ياسمين صبري.

ويعيد المسلسل ياسمين صبري للساحة من جديد بعد غياب عامين منذ آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية"، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الشهر القادم بعد انتهاء كل الترتيبات والتحضيرات، كما تنسق ياسمين مع طاقم عمل فيلم "صقر المحروسة" التي تقدم فيه دور البطولة أمام أحمد عز.

وتلعب النجمة ياسمين صبري دور البطولة النسائية أمام النجم أحمد عز في فيلم "صقر المحروسة" الذي ينتمي للأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر أن يبدأ عز وياسمين التصوير خلال شهر يوليو المقبل.