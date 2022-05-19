انت الان تتابع خبر بعد غياب طويل .. اتفرج : الفنان عادل إمام يفاجئ الجمهور بأحدث ظهور في عيد ميلاده .. لن تصدقوا كيف غيرت السنوات ملامحه بشكل صادم! (صور) والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - احدث النجم المصري الشهير عادل إمام، مفاجاة لجمهوره وذلك في ظهور له بعد فترة طويلة لغيابه، وذلك اثناء الاحتفال بعيد ميلاده أمس الثلاثاء حيث أتم عمره الـ 82.
وكان عادل إمام ظاهر في إحدى الصور مع شقيقه المنتج عصام إمام، وظهر في صورة أخرى مع مدير أعماله، حيث لم تكن هناك تغيرات كبيرة في ملامحه، وظهر مرتديًا ترنج رياضي باللونين الأصفر والأزرق.
وطمأنت الصورة الجمهور على حالته بعد الشائعات الكثيرة التي طالته الفترة الماضية والتي زعمت تدهور حالته الصحية، كما يحضر لفيلمه الجديد بعنوان الواد وأبوه الذي يشارك فيه مع نجله الفنان محمد إمام، بحسب القاهرة 24.