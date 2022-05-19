نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أحدهم بالعناية المركزة وإصابات بالجملة.. أسرة مسرحية “هاملت بالمقلوب” تتعرض لحادث سير على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض فريق عمل مسرحية “هاملت بالمقلوب” لحادث انقلاب ميكروباص قبل عرضها بساعات على مسرح السلام مساء اليوم.

وأعلن عن الحادث مخرج المسرحية مازن الغرباوي الذي كتب عبر صفحته على Facebook: “إصابات بالجملة لفريق عمل هاملت بالمقلوب، سترك يارب انقلاب الميكروباص بالمخرج المنفذ، ممثلة تقع على ضهرها، ممثلة أخرى عربية تخبطها وهي بتعدي الشارع، منفذ الاضاءة ينقل للعناية المركزة”.

كان من المقرر عرض المسرحية مساء اليوم على مسرح السلام، وذلك بعد نجاح الموسم الأول لها، وإقرارها على 14 مادة في جامعات ومعاهد مصر.

وقال الفنان محسن منصور من قبل، إن العرض استطاع تحقيق معادلة صعبة، حيث نال إشادات نقدية كبيرة من المتخصصين وغير المتخصصين، من مصر وخارجها، بجانب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الموسم الاول في عدد الحضور.

وذكر المخرج مازن الغرباوي، أن من ضمن نجاحات العرض، هو إقراره على عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة، لمواد يدرسها أساتذة كبار لهم كل التقدير والاحترام.

وكانت الصفحة الرسمية لمسرحية “هاملت بالمقلوب”، طرحت البرومو التشويقي للعمل عبر موقع التواصل الاجتماعي، استعدادًا لعرض الموسم الجديد في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بعد أن حقق العرض نجاحا كبيرا عقب افتتاحه في شهر مارس الماضي.

“هاملت بالمقلوب” بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، خراج مازن الغرباوي.

ويرصد العرض واقع الإنسان في العصر الحديث، ومدى المتغيرات من “هاملت الإنسان في هذا العصر الملىء بالمتغيرات الصحية والسياسية وكل الأمور التي نعيشها في زمننا الحالي.