نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تايلور سويفت تتصدر التريند العالمي بعد حصولها على الدكتوراه من جامعة نيويورك (صور وفيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - حصلت تايلور سويفت Taylor Swift رسميًا على درجة الدكتوراه في الفنون الجميلة وأصبحت الدكتورة تايلور سويف من جامعة نيويورك خلال حفل تخرج أقيم في ملعب يانكي .

تايلور التي ألقت خطاب التخرج قالت في حديثها “أنا متأكدة بنسبة 90٪ أن سبب وجودي هنا هو أن لدي أغنية تسمى” 22 “.

قالت تايلور: “لم أحصل على تجربة جامعية في حياتي لأنني بدأت مسيرتي الغنائية بعد حصولي على الثانوية، وكان حلم الطفولة عندي هو أن التحق بالجامعة، ولهذا السبب تضمن كليب Love Story مشهد خيالي لي في الجامعة وأنا أقابل موديل أثناء مذاكرتي في الحديقة”.

وتابعت سويفت: “ولكني لا يمكنني أن أشكو عن عدم حصولي على حياة جامعية أمامكم لأنكم اضطررتوا أن تتعلموا أثناء انتشار وباء كورونا. في العادي يقلق الطلاب بشأن الاختبارات والتقديرات ولكنكم تحملتوا أيضًا 1000 تحليلًا لكوفيد 19”.

كما نصحت المغنية الطلاب بألا يخافون الأخطاء، وقالت: “في بداية مسيرتي الفنية، كانوا دائمًا يعلموني أن عدم قيامي بأي أخطاء سيربي أطفال أمريكا على أن يكونوا ملائكة، وإذا قمت بأي خطأ، سيخطئون مثلي وأكون مذنبة وسأذهب إلى سجن المطربين للأبد.”

وأضافت: “سنمر بكثير من الصعوبات وسنتخطاها وسنتعلم منها وسنصبح أقوياء بسببها”.

حساب جامعة نيويورك شارك صورة لتايلور على تويتر علق عليها ” “أعلم أنه قد يكون من الصعب حقًا معرفة من تكون ومتى. من أنت الآن وكيف تتصرف من أجل الوصول إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه. لدي بعض الأخبار الجيدة: الأمر متروك لك تمامًا. لدي أيضًا بعض الأخبار المرعبة: الأمر متروك لك تمامًا”.

وتصدّر هاشتاج taylor swift و congratulations taylor الترند الترند عالميا على تويتر بعد أن تلقت آلاف التغريدات التي حملت أجمل عبارات التهنئة على حصولها على الدكتوراه.

أطلقت تايلور سويفت مؤخرًا نسخة جديدة من أغنية This Love من ألبومها 1989 الذي أصدرته في 2014، وتحضر حاليًا لنسخة جديدة منه كي تمتلك حقوقه بعد أن اشترى سكوتر براون شركة الإنتاج Big Machine التي كانت سويفت ماضية عقد معها وتركتها دون أن تحصل على حقوق ألبوماتها.