انت الان تتابع خبر اتفرج .. مدرسة الروابي للبنات تشعل مواقع التواصل الأردنية من جديد والسبب؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت المخرجة الأردنية تيما الشوملي أمس الاربعاء، عن قرب اطلاق الجزء الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات الذي عرض على منصة نتفليكس لمشاهدة الأفلام والمسلسلات، وأكدت عبر صورة مرفقة لسيناريو المسلسل انه من اخراجها، ومن كتابتها بالاشتراك مع شيرين كمال وإسلام الشوملي.

كما أعلنت منصة نتفليكس عن موسم ثانٍ من مدرسة الروابي للبنات، من دون الكشف عن موعد محدد، كما طرحت مقطعاً قصيراً يشوق الجمهور للموسم الثاني من المسلسل الذي أثار الجدل، ليكون هو االمسلسل العربي الثاني الذي تأكّد موسمه الثاني من بين إنتاجاتها الأصلية.

واشترك في بطولة المسلسل الأردني بالموسم الأول: أندريا طايع، ركين سعد، نور طاهر، ومن تأليف تيما الشوملي وشيرين كمال، ودارت أحداثه حول طالبات مهمّشات في مدرسة الروابي للبنات يتعرضن للتنمر من قبل شلّة من الطالبات، فيضعن خططاً جريئة لمحاسبة كلّ واحدة منهنّ.

يذكر ان مسلسل مدرسة الروابي للبنات، قد أثار الجدل في الأردن بعد عرضه على نتفليكس، وتباينت ردود الفعل بين استهجان ما جاء فيه من شاهد وأفكار وألفاظ اعتبروها لا تليق بالمجتمع الأردني، من جهة أخرى تمت الإشادة بصورته وتقنيته ومستواه الفني والبناء الدرامي من جهة أخرى.

وبدوره قال الكاتب علي الطوالبة حين عرض الموسم الأول من المسلسل الأردني: "نحن أمام صدمة ثانية بعد مسلسل «جن» الذي عرضته الشبكة العالمية ودفعت اعتراضات واسعة نحو وقفه بقرار قانوني.