انت الان تتابع خبر إدوارد يمتنع عن الظهور كضيف في البرامج التليفزيونية.. فاجئ الجميع وأعلنها على الهواء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام الفنان إدوارد بالإعلان عن امتناعه عن الظهور كضيف في جميع البرامج التليفزيونية، وهو يكتفي فقط بتقديم برنامج “القاهرة اليوم” الذي يبث على قناة “ألفا”، ويعد من أبرز البرامج المميزة التي يقدمها حالياً.

إدوارد يمتنع عن الظهور كضيف في البرامج التليفزيونية

وأعلن إدوارد أثناء تقديم حلقة اليوم مع نانسي مجدي، قائلاً “احترامي لهذا البرنامج خلاني اتخذ قرار غريب جدا، إن أنا مش هطلع في برنامج ثاني في أي مكان آخر، أنا مبسوط جدا ًببرنامج القاهرة اليوم، وحتى وجودي كممثل ضيف في برنامج مش هطلع. لأني حبيت هذا البرنامج وحبيت وجودنا فيه وكل تفاصيله”، وهذا ما كشف عنه على الهواء.

شكر إدوارد لكل المشاهدين

وأضاف إدوارد قائلاً “أشكر المشاهدين أولاً على إننا محافظين على بعض كل السنين دي، وأشكر العاملين وارء الكاميرا والمذيعين والعاملين السابقين في القناة، وإدارة القناة هنا وفي السعودية وبيروت، وفعلا القاهرة اليوم خبرة تتعلم منها مدى الحياة”.