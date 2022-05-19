انت الان تتابع خبر لن تتوقع أن أحمد ماهر لديه أبن شارك نور الشريف في مسلسل حضرة المتهم أبي.. والمفاجأة في زوجته الإعلامية الشهيرة اليكم تفاصيل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يمتلك الفنان المصري أحمد ماهر، قاعدة جماهيرية عريضة في مصر والوطن العربي، وذلك بعد ظهوره في عدة اعمال كانت ناجحة، واستطاع أن يحجز له مكانا في الوسط الفني، ولكن ما لايعرفه الكثير عنه هي زوجته، حيث لايعرف أحد أن زوجته هي إعلامية مصرية شهيرة.

أحمد ماهر، هو ممثل مصري. مواليد (13 أغسطس 1946 -) في بولاق أبو العلا بالقاهرة، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية (مصر) معهد الفنون المسرحية عام 1973م، بدايته كانت في مرحلة الدراسة في فريق التمثيل بالمدرسة وأول شخصية قدمها كانت شخصية أبو طالب عم الرسول، وتدرج في مراكز الشباب وقدم العديد من العروض لفرق الهواء لقصور الثقافة الجماهيرية، وعين في مسرح الطليعة، عقب تخرجه وشارك في معظم العروض التي قدمها المسرح.

وقدم العديد من الشخصيات كان أولها شخصية “أبو طالب عم الرسول”، كما شارك في العديد من العروض التي كان المسرح يقدمها، واشتهر بأدواره في المسرح وتميز بتجسيد الشخصيات التاريخية وقوة أدائه وذلك بسبب اتقانه للغة العربية الفصحى.