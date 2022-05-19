انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تنشر صورة جديدة بشكلها الجديد.. لم يتعرف عليها الجميع هل اجرت عمليه تجميل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة محبيها مجموعة صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

بدت بطمة بهذه الصور مختلفة جذرياً عن شكلها خصوصا حيث ظهرت بمكياج قوي جدا غير ملامح وجهها واظهرها بشكل مختلف عن ما يعرفها به الجمهور.واتهمها الجمهور باستخدام الفوتوشوب بشكل مبالغ فيه، ولذلك تظهر في جلسة تصوير مختلفة عن الجلسة التي قبلها.

وتغزل عدد كبير من المحبين بجمال دنيا، واثنوا على اختياراتها للاطلالات الفخمة في الآونة الاخيرة في حفلاتها التي أحيتها مؤخراً.