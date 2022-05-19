انت الان تتابع خبر اتفرج ...نتفليكس تستعد لطرح جزء ثان من والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل مدرسة الروابي للبنات عالميًا منذ بدء عرض الموسم الأول في 12 أغسطس 2021، أعلنت نتفليكس عن تجديد موسم ثانٍ من المسلسل بحسب بيان رسمي.

"مدرسة الروابي للبنات" هو مسلسل درامي تشويقي عربي يناقش التحديات التي تواجه الفتيات في المدرسة الثانوية ويسلط الضوء على العديد من المواضيع التي تواجههم في مرحلة المراهقة

عُرض الموسم الأول من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" في 190 دولة وبأكثر من 32 لغة ولاقى نجاحاً كبير محلياً وعالمياً، حيث ارتبط المشاهدون بعالم الروابي وتفاصيله وشخصياته والأحداث التي واجهت الفتيات في هذه المرحلة العمرية.

الموسم الثاني فكرة و تأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالاشتراك مع الكاتبة والمنتجة المنفذة إسلام الشوملي، ومن إخراج تيما الشوملي.

واحتفالاً بالعودة في موسم ثانٍ، أرسلت إدارة مدرسة الروابي للبنات رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور، وهذا نصه: