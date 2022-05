انت الان تتابع خبر اتفرج Spider-Mans أحدث فيديو ترويجى لفيلم Spider-Man No Way Home والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت شركة سونى فيديو ترويجى جديد بـ عنوان " Spider-Mans" لـ فيلمها Spider-Man No Way Home، وذلك بعد طرحه على إحدى المنصات العالمية منذ يوم 22 مارس الماضىويمكن للمشاهدين طلب النسخة الرقمية من الفيلم مسبقًا على Vudu وiTunes، أو نسخة خاصة بهم على مواقع البيع بالتجزئة مثل أمازون وBest Buy وBarnes & Noble للتسليم في يوم البيع

ويأتي هذا القرار بعد خروج الفيلم من المنافسة على جوائز بافتا هذا العام، حيث امتنعت الشركة المنتجة عن عرض الفيلم على موقع الأكاديمية خوفًا من القرصنة.ويدور فيلم Spider-Man No Way Home حول الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، ما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man No Way Home.

حصل فيلم Spider-Man No Way Home على تقييم وصل إلى 93% من قبل 374 ناقدًا عالميًا، و98% من قبل أكثر من 25 ألف مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes وذلك منذ طرحه