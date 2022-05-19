تعرف على حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:28 مساءً - أعلن الاعلامي ايلي باسيل هوية حبيبة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الجديدة من بعد طلاقه من الفنانة ياسمين صبري.

ومن خلال جولة على حسابها على انستقرام فهي شابة من كوسوفو" تبلغ من العمر ٢٩ عامًا وتدعى "مورينا تاراكو" تعيش في اسطنبول حيث لديها عيادة تجميلية وقد تعرّف عليها من قبل أصدقاء مصريّين مشتركين".

وقد سبق أن أعلن الاعلامي ايلي باسيل لمرّات عديدة السنة الماضية عن فشل العلاقة الزوجية للثنائي وقرب انفصالهما عن بعض، الّا انّهما وبالاخصّ صبري كانت دائمة الإصرار على عدم تأكيد الموضوع واعتماد سياسة النفي بطريقة غير مباشرة حتى بانت أخيرًا حقيقة وضع علاقتهما والتي لم يؤكدها بعد أي من الطرفين بشكل رسمي من قبلهما.

غير أن صديق لياسيمن يدعى ابراهيم أبو ذكرى أكد بعد انتشار تلقيها سعر خيالي من طلاقها أنها تنازلت عن كامل حقوقها لأنها هي من طلبت الطلاق.

وأكد أبو ذكرى في منشور عبر فيسبوك، أن “ياسمين صبري تنازلت عن جميع حقوقها وتم الطلاق.. بطلوا هري بقى”.