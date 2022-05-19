فن ومشاهير

اليوم.. عرض هاملت بالمقلوب على مسرح السلام

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:25 صباحاً - قال محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "هاملت بالمقلوب" من إنتاج الفرقة استأنف بروفاته من جديد على خشبة مسرح السلام، استعدادا لتقديمه ابتداءً من اليوم الخميس، وذلك بعد تحقيقه نجاحا كبيرا عقب افتتاحه في شهر مارس الماضي، وإقراره على عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة، ليكون مقررا دراسيا على الطلاب هذا العام.

وأضاف "منصور" أن العرض استطاع تحقيق معادلة صعبة، حيث نال إشادات نقدية كبيرة جدا من المتخصصين وغير المتخصصين من مصر وخارجها، بجانب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الموسم الأول في عدد الحضور.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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