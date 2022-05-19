اليوم.. عرض هاملت بالمقلوب على مسرح السلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:25 صباحاً - قال محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "هاملت بالمقلوب" من إنتاج الفرقة استأنف بروفاته من جديد على خشبة مسرح السلام، استعدادا لتقديمه ابتداءً من اليوم الخميس، وذلك بعد تحقيقه نجاحا كبيرا عقب افتتاحه في شهر مارس الماضي، وإقراره على عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة، ليكون مقررا دراسيا على الطلاب هذا العام.

وأضاف "منصور" أن العرض استطاع تحقيق معادلة صعبة، حيث نال إشادات نقدية كبيرة جدا من المتخصصين وغير المتخصصين من مصر وخارجها، بجانب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الموسم الأول في عدد الحضور.