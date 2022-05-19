عفروتو يطرح تراك ”مريض” ويدخل قائمة الأعلى مشاهدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:25 صباحاً - طرح مؤدى الراب عفروتو أحدث تراكاته بعنوان "مريض"، بالتعاون مع مروان موسى .

وهو التراك الخامس من ألبومه "سان ستيفانو" ويضم ألبوم "سان ستيفانو" لعفروتو حتى الآن 4 تراكات أخرى هي “تيجي جون - هنفنطظوك - فلانتينو - سموم”.

وتمكن تراك “مريض” دخول قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب وحقق أكثر من 300 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحه .

في ليلة احتفالية أعدتها الجامعة الأمريكية في الإمارات بالتعاون مع "إكسبو دبي 2020"، وفي يوم مميز 22-2-22، أحيا "دي جي أصيل" ومغني الراب "عفروتو" حفل تخرّج طلاب الجامعة، في مسرح ساحة اليوبيل في "إكسبو 2020".

وقدم "دي جي أصيل" و"عفروتو" أجمل أعمالهم الموسيقية والغنائية التي حققت إنتشاراً واسعاً وكبيراً في منصات وسائل التواصل الإجتماعي، وعبر حفلاتهم الذين يحيونها في مختلف أرجاء الخليج والوطن العربي.

يعقد الحفل الموسيقي الغنائي لـ"دي جي أصيل" ومغني الراب "عفروتو"، بعد الانتهاء من فقرات حفل تخرج وتسليم شهادات طلاب الجامعة الأمريكية في الإمارات الذي ستقدمه الإعلامية العراقية ميس عنبر.