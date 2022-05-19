انت الان تتابع خبر وفاء عامر: زوجي ميقدرش يتزوج عليا وأخضع للعلاج النفسي لماذا تصرح بهذا الكلام اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت النجمة وفاء عامر عن خضوعها للعلاج النفسي من آثار مهنة التمثيل على يد طبيبة صديقة مقربة منها، كما تحدثت عن كواليس مشاركتها في ثلاثة مسلسلات خلال موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022 وتحدثت عن شخصيتها في مسلسل "راجعين يا هوى" مؤكدة أنه من الصعب أن تمر في الواقع بتجربة شخصيتها داخل العمل والتي اكتشفت أن زوجها تزوج عليها وقالت لو حدث سأكون أنا السبب.

ولفتت إلى أن أكثر المهن التي تواجه ضغوطات نتيجة تأثرها بطبيعة عملها هي الطبيب النفسي والفنان، قائلة: «قشور الشخصيات تؤثر على الطبيب النفسي أثناء علاجه للناس وكذلك الممثل يتأثر بالشخصيات التي يؤديها».

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي هل الضغط ده ممكن يخليكي تروحي لدكتور نفسي؟ لترد قائلة: طبيعي بروح لدكتورة وهي صديقة أكتر من دكتورة ودايمًا لما بكلمها في التليفون بتساعدني أعدي مراحل كتيرة في حياتي.

وتحدثت وفاء عامر، عن مشاعرها في مشهد صدمتها بعد علم "يسرية" الشخصية التي قدّمتها في مسلسل "راجعين يا هوى"، بزواج زوجها الراحل من أخرى في السر وقالت: لقيت نار طالعة من جسمي، واحد عاش معايا 27 سنة وفجأة بيقولولها إنه كان متجوز عليها، نار وصواريخ بتطلع، قولتلهم محدش يحطوا إيده عليّا.

وعن شعورها لو تعرضت لنفس الموقف من زوجها المنتج محمد فوزي؛ قالت: ميقدرش.. لأ.. لا يمكن.. مش هتحصل.. لا يمكن.. ولو حصلت هبقى أنا السبب.. أنا السبب.. آه.. وهتبقى هي الغلبانة واضحك عليها.. أصل أنا ست بيت وممثلة كويسة وبحب شغلي وبيتي ومخلصة لأسرتي بالكامل.. يتجوز ليه؟ ناقصه إيه؟ جوزي لأ، لا يمكن.