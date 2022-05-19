انت الان تتابع خبر رحمة رياض كشفت سبب تأجيل زواجها من ألكسندر علوم اتفرج لماذا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فاجأت الفنانة العراقية رحمة رياض الجمهور ، بتأجيل حفل زفافها على مواطنها عارض الأزياء والممثل ألكسندر علوم، لعدة أسباب أهمها انشغال كل منهما بعمله مما أثر سلبا على حياتهما الخاصة وتسبب بتأجيل موعد الزواج.

وأشارت إلى إمكانية عدم دخولها إلى القفص الذهبي هذا العام بسبب التزام ألكسندر بعمل جديد.وعلقت رحمة قائلة: ”والله السبب الشغل.. يعني أنا بالوقت الوحيد اللي قعدنا فيه أنا وياه بلا شغل.. كان في رمضان.. حالياً أليكس التزم بعقد وعنده مشروع تمثيلي إن شاء الله ملتزم فيه لمدة كثير طويلة.. فاحتمال يتأجل الزواج للسنة الجاية“.

وتفاعل العديد من المتابعين مع تصريحات رحمة رياض، ونصحها البعض بعدم انتظار انتهاء العمل لإقامة الزفاف، فيما تمنى آخرون لهما الحياة السعيدة ودوام النجاح.

وعلى الصعيد الفني، طرحت الفنانة رحمة رياض مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة ”ساعة رمل“ على اليوتيوب، بالتعاون مع الشاعر الغنائي علي مولى، والملحن محمد عيد والموزع الموسيقي محمد عيد والموزع الموسيقي إيليا ناستا.

وكان الممثل العراقي ألكسندر علوم قد كشف عن غيرة خطيبته رحمة عليه بسبب مشاهده الرومانسية في أعماله التمثيلية وردة فعلها بعد رؤيتها.

وقال علوم إن غيرة رحمة عليه كبيرة، فعندما ترى مشهداً رومانسياً تقول له إن هذه المشاعر حقيقية وتقوم بشد شعره أو ضربه على يده.

وأكد ألكسندر أنه يحاول تهدئتها لا استفزازها أكثر، لكنه أشار إلى أن هذه الأمور تجعله يشعر بالفرح من ناحية أخرى وتخلق روحًا في العلاقة.