ننشر شروط وأسعار تذاكر حفل ”عمر خيرت” بمركز القاهرة الدولى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 09:28 صباحاً - يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفل كبير غدا، بالمسرح المكشوف بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وكشفت الجهة المنظمة للحفل عن أسعار تذاكر الحفل والتي تبدأ من 750 جنيها كالتالي:

Silver = 750 EGP

Gold = 1,250 EGP

Diamond = 1,850 EGP

VIP = 2,550 EGP

شروط يوم الحفل

- تفتح أبواب الحفل للجمهور الساعة 6 مساءً.

- نظام الملابس: الحضور بالملابس الرسمية

- حجز تذكرة كاملة للأطفال فوق 6 سنوات، وغير مسموح بدخول لمن هم أقل من 6 سنوات.

- لا يسمح بدخول جميع أنواع الكاميرات.

- لا يسمح بدخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.

ويعزف عمر خيرت عددا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة والتي تنال إعجاب جمهوره في الأوبرا ولعل من أبرزها مين مايحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة".