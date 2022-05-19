لقاء سويدان تشارك متابعيها صور من عرض فيلم ”فارس”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 09:28 صباحاً - نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت لقاء سويدان في الصور من العرض الخاص لفيلم فارس برفقة أبطال العمل، مما نال اعجاب متابعيها.

احتفل الفنان أحمد زاهر بطرح فيلمه الجديد "فارس" بدور السينمات المصرية، والذي ينافس به في موسم الصيف، بإحدي سينمات مدينة ٦ أكتوبر، مع الجمهور وبحضور عدد من أبطال العمل منهم، منة فضالي، ملك زاهر، أحمد صفوت، عابد عناني، المؤلف حسام موسي، المخرج رؤوف عبد العزيز.